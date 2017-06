PROPS Festival 2017 a Tempio Pausania e Bortigiadas

Alla Pagina Facebook w



Alla Pagina Facebook w ww.facebook.com/propsfestivalsardegna tutte le informazioni e il programma completo del festival.

L’Associazione Culturale Bottega No-Made presenterà dal 5 al 9 luglio a Tempio Pausania e Bortigiadas la III edizione del PROPS - Festival dei gesti, dei sentieri e delle favol e.





L'Obiettivo del Festival, che quest'anno ha scelto come tema "Origini", è promuovere l’integrazione, la cultura, la creatività e il paesaggio dell’Alta Gallura attraverso i diversi linguaggi dell’arte, dal teatro alla musica, al cinema, alla letteratura, alla danza, alle arti visive, con un’attenzione particolare al mondo dell’infanzia.





Il PROPS 2017 avrà, come in tutte le precedenti edizioni, diversi appuntamenti, suddivisi in cinque giornate, che alterneranno i laboratori artistici per bambini alle mostre, le installazioni video agli spettacoli di clownerie, le presentazioni di libri alla ormai amata Archeowalk.





Il preludio della III edizione sarà lunedì 3 luglio alle 18.30 con "Interrogautore, indagine al di sopra di ogni sospetto ", la presentazione di "Ora pro loco" Gesuino Némus, Elliot 2017, che per l'occasione converserà con Fulvio Accogli al Chiostro degli Scolopi di Tempio Pausania.





Si inizia ufficialmente marcoledì 5 luglio alle ore 18 con la presentazione del festival da parte dell'Associazione Bottega No-Made e l'inaugurazione della mostra collettiva d'arte contemporanea "Di-Segno_No_Made" a cura di Giuseppe Uzzanu presso il Chiostro degli Scolopi Di Tempio Pausania, ingresso Museo Bernardo Demuro.





Nella giornata di giovedì 6 luglio, sempre presso il Chiostro degli Scolopi, ingresso Museo Bernardo Demuro, alle 12.00 l'evento Props Corn due installazioni di video arte sperimentale a cura di Tore Manca e Romina Tankab , e Fell on black days - Chris Cornell Tribute installazioni grafiche a cura di Christian Mannu ; a seguire alle ore 16.00 il laboratorio teatrale gratuito " Sit_in " condotto da Fulvio Accogli.

Come tutti gli anni torna l'amata Archeowalk, un'escursione guidata alla scoperta dei bellezze archeologiche del territorio, alle ore 18.00 si partirà per visitare il Nuraghe Culbinu.

In serata la tanto attesa performace di Spoken Poetry di Alessandro Doro, vincitore della quarta edizione di Poetry Slam Sardegna 2016, che presenterà alle ore 19.30 presso la Chiesa Campestre Santissima Trinità di Tempio Pausania, lo spettacolo "Di insetti, arrotini e altre amenità".





Il weekend Props inizia venerdì 7 luglio alle ore 10.30 con "Fuori Classe" il laboratorio teatrale rivolto ai ragazzi di "Villa Lissia " condotto dall'Associazione Culturale Bottega No-Made. Nel pomeriggio ci si sposta all'Officina dei Ragazzi di Tempio Pausania con due appuntamenti: alle 16.00 il laboratorio artistico per bambini (età 4/10 anni) dedicato al mare dal titolo "All'origine era un bidone" a cura di Alessandra Angeli, incentrato sul riciclaggio creativo e, alle ore 18.00, l'evento "Props Corner", un altro laboratorio gratuito rivolto ai ragazzi under 25, questa volta sul tema della videoarte contemporanea condotto dall'artista Tore Manca.

Contemporaneamente, Il Props Festival è anche a Bortigiadas , presso la Piazza della Chiesa di Santa Croce, alle 17.00 è in programma il laboratorio gratuito di giocoleria con Tandem Flop (età dai 6 anni) e poi in serata, alle 21.45 l'evento "SoQuadri" presenterà il divertente ed eccentrico spettacolo di clownerie dell'argentino Ale Risorio.





Sabato 8 luglio alle ore 11.30 i ragazzi dello staff del PROPS presenteranno Faule, una performance site specific itinerante nel centro storico di Tempio Pausania. Alle ore 17.00, presso la Fonte Nuova, il duo Tandem Flop terrà un laboratorio gratuito di giocoleria aperto ai bambini e ragazzi (+ 6 anni).

Alle ore 18.00 sempre presso la Fonte Nuova "Che Coppia!" lo spettacolo di acrobazia aerea a cura della Compagnia Sottovuoto che alle ore 20.30 ritorna con "Performance di famiglia!", questa volta nella Piazza del Teatro del Carmine.

Come tutti gli anni uno degli eventi di punta del festival è "Fuori logo" l'aperitivo letterario, che per questa edizione avrà come ospite lo scrittore Marcello Fois che presenterà, insieme all’attrice Chiara Murru, il suo ultimo libro "Del Dirsi Addio" Einaudi 2017 (ore 19.00 Chiostro degli Scolopi, Tempio Pausania).





La terza edizione del Props 2017 si chiude domenica 9 luglio con il laboratorio teatrale con e per i ragazzi della " Casa della Letizia " a cura di Officine Peregrine con gli attori del Teatro Integrato di Santa Teresa.





Per iscriversi ai laboratori gratuiti inviare una mail a bottega.nomade@gmail.com o chiamare il numero 3460897455 .