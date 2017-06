Ad Alghero la Summer School per Innovatori Sociali

L’innovazione sociale sarà il filo conduttore che aiuterà a sviluppare un’idea di impresa con un impatto positivo.





IL PERCORSO





La SOCIAL INNOVATION SCHOOL si svilupperà attraverso percorsi di formazione non convenzionale, affiancamento e testing delle proprie proposte con gruppi di lavoro grazie a metodologie di facilitazione, accelerazione e decelerazione





L’OBIETTIVO





A contatto diretto con i nostri mentor e relatori, faciliteremo la creazione di progetti e modelli di impresa con un impatto positivo sulla società e sul territorio.

La comunità di pratiche della Social Innovation School è il nostro grande obiettivo





MAX. 25 PARTECIPANTI, IN GRUPPI DA 3 A 8, PER IDEE DI PROGETTO DA SVILUPPARE E ACCELERARE IN 7 GIORNI.

Una settimana ricca di momenti di grande impegno alternati a momenti ludici e di relax con escursioni e serate davanti a tramonti da sogno.





Grazie al contributo della Fondazione di Sardegna la quota di partecipazione a partecipante sarà di: Euro 890,00 per iscrizioni entro il 03/05/2017, Euro 1.190,00 per iscrizione successive al 03/05/2017 ed entro il 03/06/2017