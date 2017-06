Dualchi: al via i festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo

Siamo nel Marghine , nel grazioso borgo di Dualchi , dove si scaldano i motori per festeggiare solennemente i Santi Pietro e Paolo.

Un ricchissimo programma religioso e civile di seguito nei dettagli:

Mercoledì 28 giugno

h 17.30 : raduno dei cavalieri nella Piazza antistante la chiesa di Santa Croce e consegna delle "bandelas";

h 18.00: benedizione de "sas bandelas" e dei cavalieri, nel piazzale antistante la Chiesa di San Sebastiano.

A seguire processione, con il simulacro del santo, per raggiungere la chiesa campestre, dedicata a San Pietro, accompagnata da fucilieri e da coppie in abito tradizionale (saranno presenti: "Associazione Culturale Cointrotza di Aidomaggiore, "Gruppo Folk sa Crannatza" di Zeddiani, "Gruppo Folk Ortobene" di Nuoro, "Gruppo Folk Pro Loco" di Meana Sardo, "Gruppo Folk Pro Loco" di Mamoiada, "Gruppo Folk Tradizioni Popolari de Garteddi" di Galtellì, "Gruppo Folk Gurusele Thathari" di Sassari, "Gruppo Folk San Nicola" di Ortueri, Selargiu, e una rappresentanza dell'Associazione Folcloristica "Serra Ilighes" di Sorradile e l'Associazione folcloristica abbasantese.



h 19.00: vespri solenni presso il santuario campestre;

h 20.00: rientro della processione nel paese, ardia e carrelas



La sera, alle h 22.00, in piazza Sant'Antonio, serata folcloristica con esibizione delle coppie di Aidomaggiore, Zeddiani, Nuoro, Meana Sardo, Mamoiada, Galtellì, Sassari, Ortueri, Selargius, accompagnate dal fisarmonicista Davide Caddeo, diAbbasanta, accompagnate dal fisarmonicista Mattia Marras.



Giovedì 29 giugno

h 7.30: raduno cavalieri e consegna de "sas bandelas" nella piazza antistante la Chiesa di Santa Croce,

h 8.00: benedizione "sas bandelas" e cavalieri presso la piazza antistante la Chiesa di San Sebastiano;. A seguire processione con la confraternita della Santa Croce, fedeli, fucilieri, banda musicale "Orchestra a fiati Eleonora d'Arborea Oristano

h 8.30 messa solenne presso il santuario campestre;

h 9.00: rientro della processione nel paese, ardia e processione per le vie del paese. h 11.00: "sas Carrelas"



La sera, alle h 22.00, in piazza Sant'Antonio, esibizione del gruppo "Area 71" - miglior tributo italiano di Litfiba, Ligabue e Vasco Rossi.



Venerdì 30 giugno

h 18.00: corsa degli asini lungo Via Roma

h 22.00: Esibizione del comico Marco Piccu, all'interno della sua performance, avverrà l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria e la premiazione dei cavalieri.



In occasione della manifestazione del 28 giugno, sarà possibile degustare i prodotti tipici del posto. Menù: con gnocchetti con salsiccia, agnello e/o maialetto arrosto, verdure, pane acqua/vino e... dolce!

Per info e prenotazioni (obbligatorie) contattare il 3406835714