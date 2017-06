A Quartu Convegno su Ipnosi - Autoipnosi - Regressione

Manca poco al prossimo Seminario di Ipnosi, AutoIpnosi e Regressione alle vite passate che Michele d'Auria terrà a Cagliari in esclusiva per la Sardegna il giorno 8 Luglio.



Puoi frequentare il Seminario Full immersion il giorno 8 Luglio (Sabato) mentre il giorno 9 Luglio (Domenica) potrai usufruire SOLO SU PRENOTAZIONE di una seduta personalizzata e privata di Regressione alle vite precedenti.

Non è vero che non puoi cambiare la tua realtà. La tua realtà può essere trasformata e percepita in maniera diversa e più consapevole ma sopratutto OTTIMISTA!

TU decidi come stare ogni momento!

Ci sono centinaia di persone che come te sono riuscite a ritrovare se stessi grazie alle tecniche di ipnosi ed autoipnosi.



Sta a te decidere adesso di fare il primo passo verso il tuo benessere interiore.

Adesso. Voglio davvero che tu possa partecipare a questo seminario che sono certa cambierà per sempre la tua vita!