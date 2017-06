Esposizione Colletiva Fotografica a Cagliari: Piccole Parti di Realtà

Come ogni anno, abbiamo il piacere di presentare la esposizione collettiva di fotografia che chiude i corsi annuali della Accademia di fotografia e di arte fotografica dello studio Fine Art, tenuti da Michelangelo Sardo.



La presente edizione propone, come di consueto, una serie di opere fotografiche curate da ciascuno dei partecipanti. Ogni artista presenta un progetto individuale, realizzato in piena libertà formale e espressiva, attraverso il quale ci conduce lungo la propria ricerca, indagando ora percorsi inattesi, ora i piani più classici del linguaggio fotografico; la maggiore parte degli allievi ha voluto seguire il canovaccio minimo di un comune denominatore piegato lungo i percorsi del sogno, della memoria, della condizione umana in una lettura intimista ma non mancano forme di espressione più leggere.



I lavori sono maggiormente improntati al linguaggio del bianco e nero, che continua ad apparire indifferente alle insidie delle ultime tecnologie, con escursioni nell'indagine del linguaggio meno scontato del colore nel controllo completo della luce, dalla figura allo still life al paesaggio; le opere in esposizione sono realizzate nella conoscenza della evoluzione del linguaggio in questo campo e spaziano sui temi classici della fotografia.



La libertà di linguaggio che caratterizza la presente collettiva permette ai singoli artisti di esprimere diverse tecniche e linguaggi nell'uso consapevole dei mezzi propri e consolidati dell'espressione fotografica.

I progetti sono concepiti personalmente e ognuno rispecchia il percorso e la personalità di ogni artista.