Trekking a Tiscali ed escursione in canoa da Cala Gonone a Cala Luna

Due giorni di avventura ci aspettano: L’8 Luglio con un’escursione nel Supramonte di Oliena e Dorgali al Villaggio Nuragico di Tiscali, il 9 in Canoa alla scoperta del tratto di mare che va da Cala Gonone a Cala Luna. Dopo la bellissima escursione a Tiscali la sera dell’8 ceneremo tutti insieme in agriturismo gustando i piatti tipici della cucina Sarda.



Il 9 Luglio, rapiti dai colori dell’acqua cristallina e dalla maestosità delle scogliere calcaree del Supramonte, esploreremo Cala Fuili, Cala Tziu Santoru e cala Oddoana sino ad approdare nella magica spiaggia di Cala Luna.

DESCRIZIONE DELLE ESCURSIONI E GRADO DI DIFFICOLTÀ

8 LUGLIO

9 LUGLIO

COSTO DI PARTECIPAZIONE:

RINUNCIA DEI PARTECIPANTI

GUIDE

LUOGHI E ORA D’INCONTRO

Per qualsiasi dubbio chiamateci PRENOTAZIONI entro il 3 luglio ai numeri:

Lì sosteremo per il bagno e per pranzare all’ombra dei grottoni simbolo di questa meravigliosa cala, il pomeriggio ci sposteremo in canoa per la visita delle Grotte del Bue Marino e poi pagaiando rientreremo a Cala Gonone.“TISCALI TRA CIELO E TERRA”Trekking al sito archeologico di Tiscali Arrivati nella valle di Lanaittu lasceremo le auto e inizieremo la nostra escursione lungo un sentiero che ci porta da quota 150 m a 470 m sul Monte Tiscali.Con un po' di fortuna potremo incontrare La martora che abitualmente frequenta il sito Nuragico di Tiscali e i mufloni che abitano il Supramonte.Percorso ad anello di 6 Km di media difficoltà: grado di difficoltà “E” - itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche.Il percorso potrà subire delle variazioni in funzione dei tempi e delle possibili necessità dei partecipanti.escursione in canoa a Cala Luna con visita alle grotte del Bue Marino Incontro a Cala Gonone ore 7:30 in Via Lungomare Palmasera fronte Hotel Ristorante “La Favorita” Sarà una piacevole escursione in canoa che ci porterà sino a Cala Luna in meno di due ore.Colori di una Sardegna selvaggia per un’esperienza indimenticabile all’esplorazione del meravigliso tratto di mare nel quale incontreremo Cala Fuili, le Grotte del Bue Marino, Cala Oddoana e Cala Tziu Santoru.La partecipazione alle due giornate ha un costo di 170 € E comprende: Ingresso a Tiscali e Grotte del Bue Marino, il noleggio della canoa la cena in agriturismo del 8 notte e il pernottamento il pranzo al sacco del 9 I costi potranno variare a seconda della scelta di pernottamento e del menù dell’agriturismo. L’intero importo dovrà essere versato anticipatamente sul conto di cui vi verrà comunicato l’IBAN.PARTECIPAZIONE SOLO ALL’ESCURSIONE A TISCALICosto escursione 20 € + 5 € di ingresso al sito Archeologico di TiscaliPARTECIPAZIONE SOLO ALL’ESCURSIONE IN CANOA A CALA LUNACosto escursione in canoa 52 € + 8 € di ingresso alle grotte del Bue Marino + 10 € di pranzo al sacco. Il costo comprende il noleggio di un’ottima canoa Kayak Oasis Rainbow monoposto con giubbino di salvataggio, pagaia, bidoncino e sacca stagna da 30 lt.Agli aderenti che dovessero recedere per motivi non riferibili all’organizzatore saranno imputati i seguenti importi:- Recesso fino a 3 giorni prima della partenza, rimborso dell’intera somma versata meno una trattenuta del 30%;- Recesso fino a 24 ore prima della partenza, rimborso del 50% della somma versata.- Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di abbandono durante l’escursione;- Nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza all’ora e nel luogo indicato o rinuncerà all’escursione per qualsiasi motivo.- Altri casi verranno eventualmente considerati.: l’escursione verrà condotta da Guide regolarmente iscritte al registro regionale Sardegna, e guide italiane AIGAE che sapranno mostrare e aiutare anche i meno esperti nel condurre la canoa. Garanzia di professionalità, competenza e di sicurezza dell’escursione.L’8 Luglio Per chi arriva dalla Provincia di Cagliari e Oristano ore 7:00 Autogrill Agip Abbasanta direzione Nuoro: di seguito link di Google Maps Per chi arriva da Provincia di Sassari Nuoro e Olbia Ore 7:50 parcheggio centro commerciale “Centro Città” di seguito link di Google Maps Il 9 Luglio incontro ore 7:30 in Via Lungomare Palmasera fronte Hotel Ristorante “La Favorita” di seguito link di Google Maps ABBIGLIAMENTO E DOTAZIONE PERSONALEAcqua 2,5 litri d’acqua al giorno - maglia traspirante (almeno una maglia per ogni giornata) - capellino per proteggere la testa dal sole; - crema solare protettiva - costume e asciugamano leggero - scarpe da trekking.0783 1930040 o 392 2832997 Info al 392 2832997 e ixaset@gmail.com