A Cagliari Mostra di beneficenza dell'artista Myriam Scasseddu

L' associazione Onlus Artisti Sardi comunica che è in attivo la mostra di beneficenza di quadri e sculture con vendita di libri della nota artista Myriam Scasseddu nello spazio aperto della chiesa di Sant' Agostino, nel Largo Carlo Felice a Cagliari fino al primo luglio.



Il ricavato delle vendite andrà devoluto all' associazione A.C.C.A. presidente Maria Meloni per le malattie rare.



Si tiene a precisare che la mostra non è finanziata da alcun contributo.



Madrina d' eccezione la cantante folk Veronica Pisano e il compositore Maurizio Gastaldi, che presenzieranno anche all' ultima serata (1 luglio) assieme alla poetessa Irene Muscas