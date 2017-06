A Sanluri Sa Battalla 2017

Sanluri 25 Giugno:

ore 18,00 Via Carlo Felice, 328

Inaugurazione Mostra: “La Milizia nel Regno di Sardegna: divise e armamenti individuali”. A cura di Gianni Cannas





Sanluri 29 Giugno

ore 21,30 Piazza Castello

Concerto del Complesso strumentale a fiati “Amilcare Ponchielli” di Sanluri





Sanluri 30 Giugno

ore 10,30 Su Bruncu de sa Battalla

Messa celebrata dal Vescovo Monsignor Arrigo Miglio

in commemorazione della Battaglia.

ore 18,00 Castello Giudicale

Consiglio Comunale Solenne.

ore 18,30 Castello Giudicale

Convegno dibattito sulla battaglia di Sanluri (30 giugno 1409)

Relatori:

Gianni Mereu: La battaglia di Sanluri evento epocale nella storia dello stato italiano.

Ci siamo mai chiesti perche’ noi sardi siamo italiani?

Michele Pintus, Presidente della sezione Sardegna per l’istituto italiano Castelli:

e se la battaglia l’avesse vinta lo stato giudicale di Arborea?

Presenta: Giorgio Murru - direttore del Museo Risorgimentale del Castello di Sanluri.

ore 21,30 Piazza Castello

“Sa Bella de Seddori”, rappresentazione teatrale in lingua sarda.

Compagnia “Su Spassiu” Sanluri





Sanluri 1 Luglio:

ore 18,00 Castello Giudicale

Tavola rotonda “Sa battalla 1409. Il Medioevo tra storia, memoria e simboli.”

Introduce Alberto Urpi, sindaco di Sanluri: “Il valore de Sa batalla per Sanluri e la Sardegna.”

Saluti del sindaco di Macomer, Antonio Succu: “Dalla battaglia di Sanluri alla battaglia di Macomer del 1478”.

Intervengono:

Giampaolo Mele, storico medievalista, Università di Sassari

Duilio Caocci, storico della letteratura, Università di Cagliari

Alessandro Soddu, storico medievalista, Università di Sassari

Paolo Maninchedda, filologo medievalista, Università di Cagliari

Franciscu Sedda, semiologo, Università di Cagliari

Modera l’incontro: Ornella Demuru

All’interno della sala della tavola rotonda sarà possibile fotografarsi con gli abiti dell’epoca.

ore 18,00 Piazza Castello

Sa Battalledda, la battaglia di Sanluri vista dai bambini

ore 19,30 Piazza Castello

Corteo in costume medievale lungo le vie:

Carlo Felice, Via Garibaldi, Via Lamarmora, Via Verdi, Via San Lorenzo, Via San Sebastiano, Piazza Castello.

a seguire, nell’area circostante il Castello Giudicale

Il Borgo Medievale: locande, botteghe medievali,

esibizioni di musici, cantori, Maestri d’arme





Sanluri 2 Luglio

ore 18,00 Su bruncu de sa Battalla

Rievocazione della Battaglia di Sanluri.

Scontro campale tra le truppe sarde e l’esercito aragonese con fanteria, cavalleria e armigeri in costume medievale.

a seguire in Piazza Castello: Assalto al Castello





Sardara 15 Luglio ore 22:00

Teatro Comunale Sardara

Contendi e Cantendi sa Batalla - Reading - concerto

in lingua sarda con gli artisti che hanno interpretato

e cRAantato “sa batalla”. Con: Gli Shardana (live), Artisti

di Sardara, MO.DA. Movimento Danza, brani di Akinu Congia, Kenze Neke e Nur - Regia di Carmen Porcu





Sardara 22 Luglio ore 22:00

Casa Pilloni via Eleonora - Sardara

Dramma teatrale “Sa bella de Seddori” (traduzione in sardo di G.P. Pisu dell’opera di Salvatore Deledda “La bella di Sanluri”) Compagnia “Su Spàssiu” - Sanluri.Regia e adattamento di Rosalba Piras (Abaco teatro).