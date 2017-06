Tony Hadley (ex Spandau Ballet) in Concerto a Cagliari

Tony Hadley - 26 luglio Cagliari 2017 - Arena Sant’Elia, Festival “La Musica che gira Intorno” feat “Ke Gusto Je…zz” 2017.



Aperte le vendite per l’ atteso concerto della grande voce di Tony Hadley (ex Spandau Ballet).

E' stata la voce degli Spandau Ballet, gruppo che ha segnato la storia della musica pop negli anni 80, dalla sua formazione, nel 1979 al suo scioglimento 10 anni dopo.

Insieme a questo gruppo ha girato il mondo in incredibili tour nei più grandi stadi e conquistato le vette delle classifiche mondiali di vendita. Dopo lo scioglimento degli Spandau Ballet, Tony ha intrapreso una brillante carriera solista, grazie alla sua voce potente e alla sua grandissima prestanza scenica, oltre che a un autentica passione per il live e il contatto con il pubblico, spaziando tra generi diversi come il pop che lo aveva reso celebre e lo swing, con grandi orchestre. Non sono mancate anche avventure televisive e reality che ne hanno mantenuta viva la popolarità anche nel Bel Paese.



Lo storico leader degli Spandau Ballet, dopo la parentesi 2015 che ha visto la realizzazione di un Tour Mondiale proprio con gli altri componenti della mitica band, ha ripreso ad esibirsi con la sua band inglese in un concerto in cui ripercorrerà le tappe della sua carriera cantando tutti i più grandi successi come Gold, Through the Barricades, True, Only when you leave.



TCKS POLTRONISSIMA €. 38,00 – POLTRONA €. 33,00 – TRIBUNA €. 28,00



Biografia:

Anthony Patrick Hadley nasce il 2 giugno 1960 a Islington, Londra. Inizialmente destinato agli studi in medicina, nel 1979 entra a far parte degli Spandau Ballet, con cui rimane per dieci anni, quando il gruppo si separa dopo la pubblicazione di Heart like a Sky. Dopo lo scioglimento Hadley comincia una carriera solista, purtroppo meno fortunata rispetto ai consensi riscossi con gli Spandau.

Nel 1992 esce il suo primo disco, THE STATE OF PLAY; una volta lasciata la EMI, forma la sua etichetta - la Slip Stream Records – con cui esce il singolo "Build me up", colonna sonora del film “When saturday comes”.

Nel 1996 partecipa –assieme ad altri artisti tra cui Joe Cocker, Paul Michiels, Dani Klein e Guo Yue – a un tour orchestrale in giro per l’Europa, al termine del quale viene pubblicato TONY HADLEY (1997), lavoro realizzato a due anni di distanza dal disco dal vivo OBSESSION. Negli anni collabora poi con diversi musicisti, incidendo nel 2000 DEBUT, prima raccolta dell’artista. Nel 2003 è il vincitore di un reality dal titolo "Reborn in the USA" e nello stesso periodo esce TRUE BALLADS, lavoro che contiene sia pezzi da solista sia quelli realizzati con gli Spandau Ballet. Nel 2006 pubblica un album jazz, PASSING STRANGERS, dedicando anche del tempo alla radio come presentatore radiofonico per Virgin Radio.



Negli anni, voci su una reunion si inseguono periodicamente: nel 2007 fonti non confermate sostengono che la line-up completa si sia esibita privatamente a Las Vegas. La tanto sospirata reunion avviene finalmente nel 2009, con un best con inediti, ONCE MORE, e un tour, che dura fino al 2014. La band si ritrova nel 2014, per promuovere il film documentario "Soul Boys of the Western World" e la raccolta THE VERY BEST OF SPANDAU BALLET: THE STORY. Un nuovo album di studio è previsto per il 2016, ma nel frattempo Hadley pubblica THE CHRISTMAS ALBUM, raccolta di canzoni natalizie ideata e prodotta in Italia, con partecipazioni di artisti italiani.