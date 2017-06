A Sassari: Beer Fest 2017

cibo da strada

internazionali verranno rappresentare da Bernard e Herold (Rep Ceca), Leikeim (Germania), Grolsch (Olanda), MeantimeBrewing e LondonPride (Inghilterra);Tra i birrifici regionali e quindi padroni di casa abbiamo scelto per voi Sambrinus (Muros), Bam (Mogoro), LeSpringo (Cagliari), Scialandrone (Quartu Sant'Elena).Ad accompagnare la vasta scelta di birre, non mancherà il: hamburger di fassona e suino, la porchetta , la pecorina, il churrasco, la fregula (di mare e veg), i panini e i dolci gluten free e vegani. Il tutto ben coordinato e cucinato al momento dai migliori professionisti dello Street food regionale tra cui ontheroad , bidda , macaco, freegustoso.Il Sassari beer fest prevede un ricchissimo programma artistico-musicale in collaborazione in ordine di data:dalle 18.00 con il progetto FREEMMOS -liberi di restare-contro lo spopolamento dei piccoli paesi, Fondazione Maria Carta suoneranno per noi Zeppara, Fantafolk, Dino Nurra Band, Amici del canto sardo, Double Dose, Goose, Mariano Melis, Corale Vivaldi & JoyFul Soul Ensamble, Gravity Sixty, Stranos Elementos.dalle 20.00 dopo le "Lauree in Piazza" in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari si esibiranno Claudia Aru e la Band Ska "Ludus in Krapula".dalle 18.00 insieme al Mos avremo l'onore di chiudere insieme la parata del Sardegna Pride con le esibizione di tantissimi artisti locali tra cui Moses Concas , Luigi Manconi, Claudia Crabuzza, Giacomo Urtis, Trave nell'okkio, Darla Fracci e Virginia, Las Flores, 3 minds, Mowman.: Tel 3493288382Facebook : S'Andala Eventi ; Sassari Beer Fest .Mail: andalaeventi@gmail.com