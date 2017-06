A Cagliari Workshop di Fotografia di Scena

Workshop di Fotografia di Scena con me e le cinque classi degli allievi Ferai, chi ha già fatto questo workshop sa che valenza tecnica ed emozionale ha, sa quanto si lavora sul campo, quanto si impara e quanta esperienza "vera" si fa.

Lezione teorica con me e i Ferai

giovedì 29 giugno venerdì 30 giugno prove 1 classe dalle ore 19.00

3 luglio prove 2 classi inizio 19.00 e 21.00

4 luglio prove 2 classi inizio 17.00 e 19.00

5 luglio prove 2 classe inizio 19.00 e 21.00

6 luglio prove 2 classi inizio 17.00 e 19.00

7 luglio due spettacoli presso il Piccolo Auditorium classe Odeon e classe Drury Lane in teatro dalle 17.00

8 luglio uno spettacolo classe Abadia in teatro dalle 17.00

9 luglio due spettacolo classe Kammerspiele e classe La Fenice in teatro dalle 17.00



Gli spettacoli si terranno presso il Piccolo Auditorium a Cagliari mentre le prove si terranno presso la Ferai arts Factory in via Dolcetta 12 Cagliari Info e delucidazioni orari e classi alla mia mail, i posti sono limitati, gli spettacoli sono 5 come le classi, e le prove si ripetono in più giorni, non è necessario, nel caso non si potesse, partecipare a tutte le prove, troveremo insieme la soluzione giusta per ogni allievo.





Contattatemi, se volete vivere la fotografia di scena come la vive un vero fotografo

N.B Il Ws è un laboratorio avanzato, con pochissimi posti, per ovvie ragioni ci sarà una selezione nelle candidature.

La scadenza delle iscrizioni è prevista per il 26 giugno .