Vincent e Daniel Cavanagh (Anathema Acoustic) alla Cueva Rock di Quartucciu

Hanno fatto la storia del death doom metal insieme a Paradise Lost e My Dying Bride dando vita, nei primi anni Novanta, a un genere unico che ha avuto subito grande diffusione in tutto il mondo: gli Anathema, band originaria di Liverpool creata dalla mente dei fratelli Vincent e Daniel Cavanagh, ha conquistato in poco tempo un successo straordinario.



Negli anni il gruppo ha sperimentato contaminazioni e nuove strade avvicinandosi, di recente, a sonorità progressive e art rock, ma restando sempre profondamente legata ai suoni cupi e alle atmosfere oscure delle origini.



Gli Anathema arriveranno in Sardegna per uno show in acustico che viene proposto ogni cinque anni dalla band con poche date in giro per l'Europa.



La Cueva Rock di Quartucciu è stata scelta per l'unica data sarda (la seconda in Italia, il giorno dopo quella di Roma) giovedì 13 luglio dalle 22.





Gli Anathema si sono formati ufficialmente nel 1990, quando già si stava diffondendo tra America ed Europa il death doom, un sottogenere del metal che alterna tempi lenti e incalzanti e fonde insieme suoni ruvidi e melodici. Il risultato è uno stile cupo e malinconico con testi che si richiamano spesso a mitologia e suggestioni gotiche.

Apripista di questo genere musicale furono i Paradise Lost con l'album 'Lost Paradise', pubblicato nel 1990 dalla Peaceville records. Con la stessa etichetta nel 1992 è uscito il primo lavoro degli Anathema, 'The Crestfallen', a cui sono seguiti altri dieci lavori in studio tutti caratterizzati da ricerca e sperimentazioni sempre nuove.



L'ultimo album 'The Optimist', ha visto la luce il 9 giugno scorso: “Un album ricco di influenze – scrive Andrea Sacchi su Metallus.it - la band guarda al proprio passato tanto recente quanto meno, combinando le soluzioni sonore di rock atmosferico ad innesti più incisivi, con un continuo alternarsi spontaneo tra un mood crepuscolare ed un altro luminoso. Perché in questo disco c’è malinconia, ma anche tanta tenerezza e positività”.



Sul palco della Cueva Rock ci saranno i fratelli Cavanagh accompagnati dalla formazione in acustico della band.



Ingresso € 15,00 (biglietti in prevendita su http://ticketcuevarock.bigcartel.com/product/anathema-live )

Gli altri eventi organizzati da Bohémien Eventi alla Cueva Rock: sabato 24 giugno The Morlocks (garage punk da San Diego, Usa) domenica 2 luglio Koffin Kats (punkabilly da Garden City, Usa). venerdì 7 luglio Sex Crime (garage 60' da Portland, Usa)