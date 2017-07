Corso gratuito CompOS-IT Sviluppatore Software

“Sviluppo di software e gestione di tecnologie innovative: IoT e Blockchain”

Requisiti preferenziali

informazioni

Tel. 070/4613552

Scadenza iscrizioni: ore 12 del 18 luglio 2017

Il corsocon sede a Cagliari avrà la durata di 334 ore, di cui 204 in aula e 130 in stage e sarà destinato a 17 allievi (di cui almeno 8 donne) che abbiano i seguenti requisiti: ¨essere inattivi, inoccupati o disoccupati (attestato da scheda anagrafica professionale), residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso del diploma di scuola media superiore, in possesso del livello B1 di lingua inglese e delle conoscenze informatiche di base (da verificare attraverso un test in fase di selezione).: esperienza pregressa di almeno 6 mesi (anche non consecutivi e anche a titolo di tirocinio) in attività lavorative analoghe al profilo professionale in uscita. Dichiarata disponibilità a frequentare il percorso formativo in base alle modalità proposte dall’ente attuatore.Persul corso di Cagliari:Insight Risorse Umane Srl, Piazza Marghinotti 1, 09124 Cagliariemail: insight@insight.ca.itSito web: www. insight.ca.it