Bì Foto Fest 2017, il festival della Fotografia a Mogoro

SiamoUmani ... Sì, in fondo siamo soltanto umani La settima edizione del BíFoto , festival internazionale di fotografia, che si svolge in Sardegna , anche quest'anno ci propone grandi nomi della fotografia mondiale nella splendida vetrina dei locali fieristici in piazza Martiri della libertà a Mogoro. Vi aspettano le tante mostre fotografiche di autori ben noti nel panorama internazionale, letture portfolio con grandi nomi del settore, presentazione libri fotografici e le mostre dei giovani talenti del concorso "premio Bífoto".

Il tutto a tema "siamo umani".

Di seguito gli autori e vincitori del concorso.



Autori

Gabriele Rigon – Seduzioni

Joanna Mròwka - Broniszow

Lèa Eouzan – Frame on the Walls

Marina Kazakova - Infanzia

Matias Tavolaro – Asunto Familiar

Max Solinas – Angeli

Umberto Verdoliva - ...e il mio sguardo si addolcisce...



Vincitori Premio BìFoto

Giuseppe Cardoni & Luigi Loretoni – “Parigi. Il giorno dopo”

Tiziano Demuro – “Seanside”

Helena Falabino – “Rede Mit Uns”

Daniele Robotti – “Drag Queen”

Claudio Simunno – ”Zeru Zeru (Le persone fantasma)”



Menzioni e premi speciali

Luana Rigolli – “Villarotta Cricket” (Menzione speciale)

Andrea Cocco – “Oumar” (Primo classificato corso avanzato de La Bottega della Luce)

Il Programma

Sabato 17 Giugno

Oore 18:30 Inaugurazione della 7°edizione del BìFoto.



Domenica 18 Giugno

Lettura Portfolio con Sandro Iovine, Dario Coletti e Salvatore Ligios.

Presentazione di Funzilla a cura di RomePhotozine Festival

Gallerie aperte dalle 09:00-13:00 / 16:00-21:00



Lunedì 19 Giugno - Giovedì 22 Giugno

Gallerie aperte dalle 16:00-21:00



Venerdì 23 Giugno

Gallerie aperte dalle 16:00-21:00

Ore 19:00 Aperitivo fotografico



Sabato 24 Giugno

Gallerie aperte dalle 09:00-13:00 / 16:00-21:00

Ore 19:00 Aperitivo fotografico



Domenica 25 Giugno

Gallerie aperte dalle 09:00-13:00 / 16:00-21:00

Ore 19:00 Aperitivo fotografico



Lunedì 26 Giugno - Giovedì 29 Giugno

Gallerie aperte dalle 16:00-21:00



Venerdì 30 Giugno

Gallerie aperte dalle 16:00-21:00

Ore 19:00 Aperitivo fotografico



Sabato 1 Luglio

Gallerie aperte dalle 09:00-13:00 / 16:00-21:00

Mercatino scambio Attrezzatura fotografica

Presentazione di fotografia Stenopeica a cura dell’associazione culturale Punto Zero



Domenica 2 Luglio

Gallerie aperte dalle 09:00-13:00 / 16:00-21:00

Chiusura Festival

Il Bì Foto Fest, Festival della Fotografia in Sardegna, è un evento a cadenza annuale che ospita numerose mostre d'autore, ciascuna esposta in una propria galleria e tutte allestite all'interno dell'edificio della Fiera di Mogoro.

Il Festival ormai è diventato punto di riferimento per i numerosi amanti della fotografia in Sardegna. Porte aperte ogni anno da metà Giugno a metà Luglio

Contatti:

tel. - Stefano 349 771 3099 - Vittorio 346 879 2841

email - bifestival@tiscali.it

web - www.bifotofest.it

