A Riola Sardo Daniele Silvestri in concerto

Segui tutti i concerti in Sardegna 2017 Daniele Silvestri torna in tour!Quest'anno l'agenzia di viaggi (musicali) Silvestri fa tappa in alcuni dei più importanti teatri all'aperto d'Italia, ciascuno con una propria identità architettonica storica e paesaggistica, per uno spettacolo sorprendente e rinnovato, pieno di musica, suoni ed energia.