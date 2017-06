Matrilineare al Museo Sanna di Sassari

Teatri di Pace - Nuraxia e Matrilineare Sassari - Museo Archeologico Sanna 15 giugno ore 17.00. Ingresso gratuito.



Nella cornice Teatri di Pace, l’associazione culturale Ananché in collaborazione con l’associazione Heliogabalus, presentano: Nuraxia 2009 Pratiche di teatro nei nuraghi con regia Grazia Dentoni, montaggio Monica Dovarch.

Nel film che narra della fantascientifica avventura di sette artisti selezionati da tutto il mondo chiamati a lavorare nel Nuraghe Arrubiu di Orroli, arte e scienza si incontrano legate dal filo rosso de "I racconti della Nuragheologia" di Raimondo De Muro.





Durante la serata si inaugura la mostra scultorea di Vittoria Nieddu, 100 meno una guerriere di Pace, accompagnata dagli scatti fotografici Trattas Antigas che documentano l’esperienza 2016 di Matrilineare a Porto Torres a cura di Federica Ciotti.

«Abbiamo lavorato alla realizzazione di questo incontro con tenacia per ben sette mesi patrocinati dal Comune di Sassari ed il Polo Museale della Sardegna, che hanno accolto la nostra proposta con entusiasmo – ha sottolineato Celeste Ciotti, organizzatrice dell’incontro – e siamo felicissimi di vederlo finalmente realizzato presso il Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” uno dei luoghi più importanti della città di Sassari».



Nello stesso incontro verrà presentato e si raccoglieranno le iscrizioni per Matrilineare - un percorso di pratica poetico teatrale ispirato alla Dea Madre, ambientato nei più importanti siti archeologici del Nord Sardegna, alle cure di Grazia Dentoni, rivolto a 20 donne dai 14 anni ai 99 anni. Le iscrizioni al laboratorio saranno aperte fino al 2 luglio .



«In questa sua XVI edizione di Matrilineare, Arte e Scienza ancora una volta si uniscono in un connubio suggestivo, grazie alla collaborazione tra artisti e archeologi. Questi ultimi accompagneranno il laboratorio teatrale itinerante in importanti siti archeologici nuragici del nostro territorio – sottolinea Grazia Dentoni, curatrice del laboratorio e presidente dell’Associazione Culturale Ananché.

Oltre al Museo Archeologico Nazionale “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari, il laboratorio avrà infatti come cornice scenica alcuni tra i più suggestivi siti archeologici della Sardegna come le Domus de Janas di Pottu Codinu, il Nuraghe Appiu di Villanova Monteleone, le Domus de Janas di Su Crucifissu Mannu a Porto Torres ed il famoso altare megalitico di Monte d’Accoddi dove il 22 luglio si terrà la restituzione pubblica del percorso laboratoriale».



Contatti e iscrizioni : Celeste Ciotti 3442081239 ciotti.celeste@gmail.com