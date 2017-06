Seminario "Nascere (di) Nuovo" a San Teodoro

Tutto ciò che accade all’inizio è importante e ha una qualità esistenziale. Il lavoro relativo alle impronte pre-peri-post natali ti conduce più vicino a te stesso e alla tua verità. Ti permette di avvicinarti a chi veramente sei, e questo implica il poter realizzare il tuo potenziale e vivere una vita piena e soddisfacente.



Fino a non troppo tempo fa si credeva che la vita iniziasse con la nascita e che il neonato non provasse nulla, né dolore né angoscia né altro.

Con il lavoro prenatale e della nascita, invece, possiamo osservare che la vita inizia molto prima: si tratta del viaggio dall’essere all’esistere, e che tutto ciò che il piccolo vive nel grembo materno ha un’importanza fondamentale sulla sua vita.

Così come tutto ciò che il neonato vive durante la propria nascita e subito dopo. Le impronte ricevute in questa fase iniziale della vita creano delle attitudini, delle sofferenze, hanno un’influenza fondamentale sul modo di stare al mondo. Ancora di più se queste impronte sono traumatiche come nel caso di gemello perso in utero, nascita prematura o ritardata, nascita col forcipe, taglio cesareo.



Il senso di questo seminario è quello di renderci conto che noi non siamo le impronte. Questo lavoro ti permetterà di riattraversare le fasi pre-peri e post natali in modo da riscrivere in chiave positiva il tuo arrivo su questa Terra.

Ti aiuterà a ritrovare te stesso e questo ti permetterà di esistere pienamente, di diventare completo: più autentico, più felice e meno dipendente dalle cose che accadono o non accadono. Questo lavoro ti regala un'esperienza molto profonda che ti permetterà di ri-venire al mondo completamente NUOVO, capace di guardare alla tua vita con sguardo libero e fresco.

Si tratta della danza dell’essere veramente qui!