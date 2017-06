Cagliari: al via un corso per fare la birra in casa

Sabato 1 Luglio 2017 alle ore 9.00, l’associazione Brasseria dei Giudicati organizza a Cagliari il corso “come fare la birra in casa” dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo della birra artigianale in particolare a quello della produzione casalinga .



Il corso, condotto da Stefano Statzu e Nicola Serra, soci fondatori della Brasseria dei Giudicati, ha come obiettivo quello di mostrare come produrre la propria birra in ambiente casalingo, seguendo la procedura completa "all grain", mantenendo la trattazione dell'argomento il più semplice possibile e mettendo un'attenzione particolare alla minimizzazione dei costi.





Verranno fornite le nozioni base per la produzione della birra (ingredienti, processo e attrezzatura minima) e verrà eseguita una cotta su una semplice ricetta.



Durante la giornata verranno inoltre forniti spunti per ulteriori approfondimenti futuri.



Programma del corso Sabato 1 luglio 2017 h. 09.00 Viale Trieste 129 Cagliari

• Cotta di birra dimostrativa

• Ingredienti

• Processo di produzione

• Attrezzatura e strumenti

• Scelta e preparazione della ricetta

• Stili Birrari Il costo del corso è di 70 Euro e comprende

• Pranzo con degustazione di birre artigianali

• Materiale didattico

• Attestato di partecipazione

• Tessera Associazione* * La tessera dà diritto ad uno sconto sul costo di tutti i corsi di produzione e degustazione organizzati dall'Associazione.



Per i Soci già in possesso della tessera del 2017 il costo del corso "Fare la Birra in Casa" è di 65 Euro.



Info e prenotazioni: 3282515900 - 3455999877 info@brasseriadeigiudicati.it

Facebook: Brasseria dei Giudicati L’evento è organizzato con il contributo de Le Strade della Birra ( Verranno fornite le nozioni base per la produzione della birra (ingredienti, processo e attrezzatura minima) e verrà eseguita una cotta su una semplice ricetta.Durante la giornata verranno inoltre forniti spunti per ulteriori approfondimenti futuri.Programma del corso Sabato 1 luglio 2017 h. 09.00 Viale Trieste 129 Cagliari• Cotta di birra dimostrativa• Ingredienti• Processo di produzione• Attrezzatura e strumenti• Scelta e preparazione della ricetta• Stili Birrari Il costo del corso è di 70 Euro e comprende• Pranzo con degustazione di birre artigianali• Materiale didattico• Attestato di partecipazione• Tessera Associazione* * La tessera dà diritto ad uno sconto sul costo di tutti i corsi di produzione e degustazione organizzati dall'Associazione.Per i Soci già in possesso della tessera del 2017 il costo del corso "Fare la Birra in Casa" è di 65 Euro.Info e prenotazioni: 3282515900 - 3455999877 info@brasseriadeigiudicati.itFacebook: Brasseria dei Giudicati L’evento è organizzato con il contributo de Le Strade della Birra ( http://www.lestradedellabirra.com ), magazine sulla birra artigianale in Italia.