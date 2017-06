Escursione in motonave nell'arcipelago di La Maddalena

Una minicrociera di un giorno, che permetterà la visita di un particolarissimo ambiente marino, tra i più belli ed incontaminati del Mar Mediterraneo. L'Arcipelago Maddalenino sarà un ricordo indelebile della vostra vacanza in Sardegna. La nostra motonave Garibaldi moderna e comoda, con il suo equipaggio gentile e premuroso vi aspetta per questa particolarissima escursione alle isole.



L'esperta guida vi farà compagnia durante la navigazione con descrizione naturalistiche e aneddoti storici.

Ecco come trascorrerete questa giornata in nostra compagnia.



Partiremo dal porto di Palau alle ore 10:30 e costeggeremo Porto Rafael per ammirare e fotografare la punta di Nido D'aquila, Il Santuario della Madonna e Cala d'Inferno.

Dopo 20 minuti circa di navigazione fotograferete la meravigliosa Spiaggia Rosa e addentrandoci nel tratto più suggestivo dell'Arcipelago, la grande Laguna di Budelli .

Vi emozionerete tra suggestivi passaggi nel fondali più bassi e colorati; vi troverete davanti al famoso Passo degli Asinelli e qui potrete fare il bagno, immergendovi nelle acque incontaminate e colorate più belle del mondo.

Risalendo sull'imbarcazione vi mostreremo l'Isola di Razzoli , la più selvaggia e misteriosa del nord Sardegna e subito dopo ci fermeremo nella grande Cala di Santa Maria per la prima sosta prevista per il bagno.

Servizio ristorazione a bordo.

Un bel piatto di penne alla salsa di gambero.

Partendo alle ore 14:00 circa dall'Isola di Santa Maria andremo a visitare l'Isola di Spargi con tutte le sue spiagge più belle: Cala Ferrigno, Cala Conneri, Cala Granara, Cala Soraja, quindi la più desiderata... ossia Cala Corsara .

Qui ci fermeremo per la seconda volta per circa due ore.

Subito dopo andremo a fotografare la famosa Testa della strega, il Cane Bulldog e l'Italia in miniatura. Rientreremo a Palau costeggiando l'Isola di La Maddalena, con probabile sosta nel centro storico, un tratto dell'Isola di Caprera, l'Isola di Santo Stefano, e vedrete inoltre la Roccia dell'Orso.



Il rientro a Palau è previsto per le 17:30 circa.



Nessun depliant è in grado di trasmettere le emozioni che questo ecosistema marino e questa gita possono regalare.

Durante la gita sarà offerta un'abbondante spaghettata ai frutti di mare ottima ed abbondante.



Sulla motonave è presente anche un efficiente servizio bar, con bibite e panini, caffè, ottima birra e vini. Intorno alle 18 ci sarà il rientro al porto.

Informazioni aggiuntive

Mezzo di trasporto: Motonave

Imbarchi: Porto di PALAU (OT)

Partenze: Tutti i giorni - ore 10.00

Rientro: Ore 18.00 circa

Tariffe: A partire da € 35,00