L'associazione culturale I Girasogni porta in scena il riadattamento teatrale dell'omonimo libro del grande Bepi Vigna!



Un monologo brillante e a tratti pungente che delinea, in chiave ironica, usanze difetti e virtù del suo amato popolo.



Ad interpretarlo, Fabrizio Passerotti.

Per i sardi sarà un occasione di farsi due risate e per i turisti... un vero e proprio manuale d'istruzioni!