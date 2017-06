Salmo in Concerto a Cagliari

Ha scaldato il pubblico di Milano con due potentissimi live.

Da dicembre ad oggi ha venduto quasi 20 mila biglietti con il suo Hellvisback Tour.

Inarrestabile torna quest'anno il profeta del rap italiano che ha dominato la scena nel 2016.



Annunciata l'unica data in Sardegna

Salmo - Hellvisback Tour

14 luglio 2017 a Cagliari all' Opera Beach Studios

Apertura porte: 19.00

Inizio Concerto: 22:00





PREZZO BIGLIETTI:

Posto Unico - € 20,00 +€ 3 diritti di prevendita

PREVENDITE AUTORIZZATE:

Ticketone, Boxoffice Sardegna, Boxoffice Cagliari