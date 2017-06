Cala Gonone Jazz Festival 2017

Le date saranno suddivise in due weekend: dal 20 al 23 e dal 28 al 30 luglio.



Il programma:





Si parte giovedì 20 luglio dalle 20:30 al Teatro Comunale con la mostra fotografica “No Flash Please!” un omaggio eloquente al fondatore di Intermezzo Nuoro, Gino Crisponi grazie al quale ripercorriamo la storia della manifestazione nei suoi scatti più significativi.





A seguire a partire dalle 22, 00, una prima serata di grande jazz con un’impronta di oltreoceano.

Il maestro Antonio Ciacca riabbraccia il pubblico del festival di Cala Gonone con “Volare, the Italian American Songbook” un disco composto negli Stati Uniti e proposto dal pianista con una diversa formazione, ma lo stesso spirito.





Venerdì 21 luglio le serate al tramonto all’Acquario si aprono con le attese e immancabili degustazioni e la musica di Luigi Tessarollo e Roberto Taufic in duo , alle 19,00. Un concerto da non perdere per la classe e la bravura dei due artisti.

Luigi Tessarollo, considerato dalla critica tra i migliori chitarristi jazz in Italia e Roberto Taufic, nato in Honduras, vissuto in Brasile, ma di origine palestinese che di queste commistioni ne ha fatto una ricchezza culturale e stilistica trasposta in musica.

Per questa seconda serata (ore 22,00) ci sarà da tenersi ben saldi alle poltrone quando il palco del Teatro Comunale sarà calpestato dai mostri sacri del fusion e jazz-rock. Randy Brecker, Mike Stern, Lenny White e Teymur Phell in un quartetto già acclamatissimo e che finalmente sbarca in terra sarda per la gioia dei grandi appassionati.





Sabato 22 luglio primo spettacolo alle Grotte del Bue Marino con Luisa Cottifogli e il progetto multimediale Rumì “’E Rumì d’ Santa Mareja” un personaggio realmente esistito nel 1800 sulle strade della bassa romagnola, il mondo visto attraverso gli occhi di un’anima semplice e vagabonda. Il concerto sarà immerso in suggestive video-installazioni e antichi racconti, tra suoni contemporanei e parole di un mondo passato.

Continuiamo all’Acquario alle 19, dove vini, formaggi e pani tipici dorgalesi, si lasciano accompagnare in questo preludio alla sera da un trio di formazione sarda, con la mente viaggiatrice e il cuore sempre proiettato nell’isola. Gli SVM, dai nomi di Sanna, Vacca e Medde, presentano “The Ant” il loro nuovo lavoro in forma di concept album.





I big al Teatro Comunale (ore 21,30) non danno un momento di tregua e per la serata di sabato 22, il chitarrista Bill Frisell si esibirà in trio con Tony Scherr al basso e Kenny Wollesen alle percussioni.

Non volendo lasciarvi troppo presto in questo primo sabato per i 30 anni del festival, la notte continua con altri due concerti.

Abbiamo selezionato due meravigliosi eventi per concludere con stile questa serata e dalle 22,30 nella spiaggia centrale di Cala Gonone potrete assistere e godervi gratuitamente lo spettacolo della contrabbassista Linda Oh in quartetto e a seguire i Signs of Life, band tutta nostrana in un omaggio agli immortali Pink Floyd.





Domenica 23 alle 21,30 ultimo spettacolo per questa prima settimana del Cala Gonone Jazz Festival, al Teatro Comunale con una graditissima presenza, il velista dorgalese Gaetano Mura in “Suoni Parole Immagini Dagli Oceani Del Sud: Il navigatore solitario racconta le sue imprese oceaniche” uno spettacolo che unisce il racconto di viaggio, tramite la lettura dei diari di bordo, alle proiezioni video della traversata oceanica accompagnata dal dub elettronico del musicista Arrogalla. L'appuntamento sarà impreziosito da un progetto sonoro originale ed innovativo, ideato dal velista ed elaborato a partire dalle registrazioni audio in oceano e montato dal sound designer Stefano Guzzetti, per la regia di Gianfranco Mura.





Riprende venerdì 28 la programmazione di questo 30esimo Cala Gonone Jazz Festival, quando per l’aperitivo all’Acquario alle 19,00 ci attenderanno gli Elva Lutza , la formazione in due di chitarra e tromba a cui l’associazione è particolarmente affezionata dopo i due spettacoli per la kermesse di Animanera Mediterranea con Ester Formosa nel 2013 e Renat Sette nel 2016.





Al Teatro Comunale , dalle 22,00 un’altra giovane new entry del Cala Gonone Jazz Festival, la voce soul (ex Incognito) Tony Momrelle.

È uno dei musicisti di Soul più emozionanti e significativi della scena britannica moderna, stato definito dalla prestigiosa testata The Guardian come lo Stevie Wonder del XXI secolo.





Alle Grotte del Bue Marino, sabato 29 , alle 11,30 tornano gioiosi i ritmi griot di Baba Sissoko , ormai legatissimo a questo luogo incantato.

Il polistrumentista maliano si era lasciato ispirare da ogni piccola sfumatura del suono ottenendo in questo modo la partecipazione degli spettatori, tra cui anche alcuni bambini con cui ha condiviso canti e grandi sorrisi. Sissoko, oltre ai suoi inseparabili Tama e il Ngoni, arriva accompagnato dalla figlia Djana.

La leggerezza del momento clou della giornata, quello delle degustazioni all’Acquario alle 19,00, s’incontra con i ritmi incalzanti, irriverenti ed emozionanti della performance dell’attore Jacopo Cullin insieme a Francesco Abate in “Bellepòc e s’Arrevesciu” che prende spunto dal libro di viaggio “Mare e Sardegna” dello scrittore D.H. Lawrence, una mise-en-scène in cui l’opera si trasforma in un racconto di iperbole generato da dicerie e leggende.

In questa penultima serata al Teatro Comunale , a partire dalle 22,00, sul palco saliranno Leszek Możdżer, Lars Danielsson e Zohar Fresco

Infatuatosi sin dalla sua prima volta a Cala Gonone, il pianista Leszek Możdżer non è voluto mancare per il trentesimo anno del festival e ci omaggia con trio completato da Danielsson al violoncello e Fresco alle percussioni.





Ultima giornata e ultimo appuntamento alla Grotte del Bue Marino in questa domenica 30 luglio , quando i traghetti delle 11,00 ci condurranno verso l’auditorium naturale più suggestivo della rassegna.

Al loro primo esordio in Sardegna, in esclusiva per il festival jazz di Cala Gonone i Caravela, formazione con base londinese dalle radici musicali brasiliane e africane, il cuore di questa giovane band è pieno della creatività e del fervore ardente scaturito dall’improvvisazione naturalmente jazzistica.

La degustazione delle 19,00 in Acquario segna il congedo sino al prossimo anno e oltre agli ottimi prodotti dorgalesi, ascolteremo insieme il piano romantico e soave di Larissa Belotserkoskaya . La virtuosa musicista reinterpreta i compositori Schubert, Brahms, Tchaikovsky, Glinka, Gryaznov con precisione, tecnica ed estro, in un’esecuzione che nulla ha di ordinario.

Cala il sipario di questa XXX edizione al Teatro Comunale alle ore 22,00 con la produzione originale del festival, Krónos e Kairós, scritta da Battista Giordano per il trentennale, vedrà sul palco l’Euroamerican Quintet guidato dalla straordinaria violinista Ariel Horowitz e dallo stesso Giordano.

I cinque musicisti (Ariel Horowitz, Battista Giordano, Piotr Marciak, Tomasz Wiroba, Carlos Garfias) presenteranno in prima assoluta le due concezioni del tempo nella mitologia Greca: Krónos e Kairós, la durata quantitativa di Kronos e il movimento del tempo che coincide con l’eterno di Kairos.

Cala Gonone Jazz Festival - XXX edizione





Dal 20 al 30 luglio 2017 Calagonone (Dorgali)

Mostra fotografica “No flash please!” visitabile dal 20 al 30 luglio





Giovedì 20

Teatro Comunale 10€

Ore 20:30 – Inaugurazione mostra fotografica: “No flash please!”

Ore 22:00 - ANTONIO CIACCA quintet

Antonio Ciacca - piano, Roberto Bonisolo - sax alto, Lucio Ferrara - chitarra,

Nicola Muresu - contrabbasso, Adam Pache- batteria.





Venerdì 21

Ore 19:00– Acquario - Degustazione prodotti tipici 5€

TESSAROLLO/TAUFIC duo

Luigi Tessarollo chitarra jazz – Roberto Taufic chitarra classica





Ore 22:00 – Teatro Comunale 15€

MIKE STERN / RANDY BRECKER BAND

feat. LENNY WHITE & TEYMUR PHELL

MIKE STERN chitarra el., RANDY BRECKER tromba el., TEYMUR PHELL basso el., LENNY WHITE batteria





Sabato 22

Ore 11:30– Grotte del Bue Marino 5€

Luisa Cottifogli

Luisa Cottifogli – voce, Gabriele Bombardini – chitarre, Andrea Bernabini - video proiezioni





Ore 19:00 – Acquario - Degustazione prodotti tipici 5€

SVM

Andrea Sanna – piano, Nicola Vacca – batteria, Mauro Medde – basso





Ore 21:30 – Teatro Comunale 15€

BILL FRISELL TRIO

Bill Frisell guitar, Tony Scherr bass, Kenny Wollesen drums





Spiaggia centrale (gratuito)

Ore 23:30 LINDA OH quartet

Linda Oh - double bass, Ben Wendel – Sax, Matthew Stevens – guitar, Rudy Royston - drums

A seguire Signs of Life - Tribute to Pink Floyd





Domenica 23

Ore 21:30 Teatro Comunale 10€

Aperitivo in Teatro

GAETANO MURA

SUONI PAROLE IMMAGINI DAGLI OCEANI DEL SUD

Il navigatore solitario racconta le sue imprese oceaniche





Venerdì 28

Ore 19:00– Acquario - Degustazione prodotti tipici 5€

Elva Lutza

Gianluca Dessì (chitarra), Nicola Casu (tromba e voce)





Ore 22:00 – Teatro Comunale 15€

Tony Momrelle

Tony momrelle - voice, Emiliano Pari - keyboards, Christian M. Cardenas - guitar

Julian Crampton - bass, Michel C. Rojas- drums





Sabato 29

Ore 11:30– Grotte del Bue Marino 5€

Baba Sissoko & Djana





Ore 19:00– Acquario - Degustazione prodotti tipici 5€

Jacopo Cullin & Francesco Abate





Ore 22:00 – Teatro Comunale 15€

LeszekMożdżer / Lars Danielsson/ Zohar Fresco

Lars Danielsson - cello, LeszekMozdzer - piano, Zohar Fresco - percussion





Domenica 30

Ore 11:30– Grotte del Bue Marino 5€

Caravela

Inês Franco – voce, Telmo Sousa – chitarra, Greg Gottlieb – basso, Joseph Costi – keyboard, Ben Brown - percussioni





Ore 19:00– Acquario - Degustazione prodotti tipici 5€

Larissa Belotserkoskaya – recital di pianoforte





Ore 22:00 – Teatro Comunale 15€

Krónos e Kairós

Produzione originale 30 Calagonone Jazz festival

Ariel Horowitz & Battista Giordano

Euramerican Quintet

Ariel Horowitz I° vl, Piotr Marciak vl, Carlos Garfias vla,

Tomasz Wiroba vlc, Battista Giordano comp. e chit.