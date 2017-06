Raduno Regionale Delle Pro Loco Della Sardegna a Sarroch

Si rinnova anche per il 2017 l’appuntamento con il raduno regionale delle Pro Loco Sarde .



“Il raduno regionale delle Pro Loco” afferma Vittorio Cois Presidente Commissione Turismo del paese di Sarroch “ consentirà di riaffermare il ruolo fondamentale che queste associazioni svolgono come custodi di tradizioni e cultura, promotori di turismo e territorio .



Un appuntamento dove proveremo a legare diverse tipologie di interscambi enogastronomici, attraverso una moderna promozione dei vari territori sardi, ricchi di eccellenze, usanze e tradizioni.





Il Raduno Regionale delle Pro Loco sarà un occasione fondamentale per valorizzare gli artisti e gli artigiani del nostro territorio, ma anche i beni di pregio storico, artistico, culturale, naturalistico e archeologico di cui il comune di Sarroch è particolarmente ricco.



L’obiettivo è quello, nel tempo, di consolidare questa tipologia di eventi rendendoli più appetibili e interessanti ai turisti che decidono di visitare il nostro territorio. Tradizioni e cultura di cui la cittadina di Sarroch è particolarmente ricca, come dimostrano le decine di nuraghi, muti testimoni di un passato che spesso non viene raccontato a dovere.



L’8 e il 9 luglio grazie all’edizione 2017 del Raduno regionale delle Pro Loco i tanti curiosi e appassionati potranno visitare e conoscere piccoli gioielli custoditi nello scrigno della città di Sarroch . A cominciare dalla splendida Villa Siotto, un’affascinante casa padronale nonché “azienda agricola completa” dei primi del Novecento e oggi prestigiosa sede di rappresentanza per iniziative culturali e location per la celebrazione di matrimoni. Intanto a Sarroch a poco più di un mese dall’importante appuntamento fervono i preparativi “come proloco organizzatrice avremo l’onore di mostrare alle migliaia di visitatori le bellezze del nostro territorio” afferma Efisio Casu “in questi anni di crisi generalizzata possiamo affermare senza ombra di dubbio che grazie alle Pro Loco sarde si è riusciti a conservare e tramandare un bagaglio di tradizioni e cultura che ha pochi eguali nel panorama italiano”.



Ingresso gratuito

Villa Siotto (Via Lamarmora / Piazza Repubblica, Sarroch) Raduno Regionale Pro Loco Sarde



Programma

Sabato 08 Luglio

Ore 16:00 apertura stands Ore 17:00 - Inaugurazione “Raduno Regionale Delle Pro Loco”.

Ore 20:00 - inizio degustazioni

Ore 22:00 - intrattenimento musicale

Ore 23:45 - chiusura stands



Domenica 09 Luglio

Ore 10:00 - apertura stands

Ore 12:00 - inizio degustazioni

Ore 16:00 -apertura stands

Ore 20:00 - inizio degustazioni

Ore 23:00 - chiusura della manifestazione.