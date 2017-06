Al Poetto di Cagliari Diapason Sardegna Cosplay

Sei un Artista o un semplice appassionato cosplayer che vuole dare sfogo alla propria creatività?

La "Diapason Sardegna Cosplay" fa al caso tuo!

La manifestazione offre a tutti i partecipanti un'esperienza positiva e formativa, senza pensare troppo alla competizione ma puntando alla crescita del giovane Cosplayer regalando un'esperienza piena di vita.



Verrano premiate le seguenti categorie:

Miglior cosplay Maschile

Miglior cosplay Femminile

Miglior Coppia

Miglior Gruppo

Miglior coreografia

Miglior accessorio



Premi:

Book fotografico da 10 foto offerto dallo Sponsor "Studio CHR.OM."

A tutti i partecipanti verrà data in omaggio una lezione gratuita di "CANTO, BASSO, CHITARRA, BATTERIA" offerta dagli insegnanti della scuola di musica “Station Music School” via Carloforte 43, Cagliari.

Il pubblico potrà scegliere e votare il suo Cosplayer preferito tramite una scheda

A prescindere dalla classifica, verranno selezionate dall'organizzazione le migliori formazioni dove verrà data in omaggio una vetrina web pubblicata sul sito www.diapasonsardegnalive.com che gli sarà consegnata dallo staff dell'ente organizzativo.Un colorato raduno cosplay con tanti fotografi pronti a immortalare la serata.Tutte le foto e i video saranno utilizzati come materiale promozionale in tutte le piattaforme web a noi accessibili.L'associazione DSL responsabile della manifestazione si riserva il diritto di escludere in qualsiasi momento candidati che non adempiano il regolare svolgimento dell'evento e/o che rechino danni a cose o persone.L'organizzazione non risponde di eventuali danni a cose e/o furti che si possano verificare durante le giornate organizzate, quindi quest'ultima è esonerata da ogni tipologia di responsabilità. Vi aspettiamo numerosi!Invitate amici, l'evento è aperto a tutti!Sarà una giornata dedita al divertimento e, soprattutto, alle foto!N.B. - A partire dalle 18:30 si svolgeranno i consueti video e photoset in spiaggia!- Potrete fare cartelloni (portate striscioni, cartelloni, pennarelli e fantasia);- Portate giochi da tavola, bei costumi e, soprattutto, tanti amici!Altre informazioni saranno presto disponibili.https://www.facebook.com/ilmiraggiopoetto/INFO STAFF diapasonsardegna@live.itScrivi su WhatsApp al numero: cell. 349 07 05 997 In programma un ricco calendario di concerti, intrattenimento e spettacoli.