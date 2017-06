"Boghes de Sardìnnia" a Cagliari

Biaxi in sa poesia de Aquilinu Cannas, Frantziscu Cicito Masala e Pablo Pascal.

Laboratòriu de scritura e dramatizatzioni de sa paràula poetica ghiau de su poeta Gianni Mascia e aprontadu de su sòtziu Lingua bia, de sa Scola populari de poesia de Is Mirrionis e de sa revista literària plurilinguìstica Coloris de Limbas chi cumentzat su 26 de Maju e at a sighiri po 5 cidas, sempri de Cenàbara, de is 19.00 a is 21.00.



Po s'assentai o po informatzionis :

infoLinguabia@gmail.com e 329 4368961