RocceRosseBlues: la mitica band degli Yes apre l'edizione 2017 del festival

Il tour di questa storica reunion, “Yes featuring Jon Anderson, Trevor Rabin e Rick Wakeman”, arriverà ad Arbatax per la sua ultima tappa che in Italia toccherà solo Roma (17 luglio) e Schio (19 luglio, Vicenza).





Nell'aprile di quest'anno gli “YES” sono entrati a far parte della Rock and Roll Hall of Fame, consacrazione che testimonia il successo della band, considerata pilastro del rock progressive e diventata un simbolo per intere generazioni.





RocceRosseBlue s festeggia le ventisei candeline tornando a casa, al cuore pulsante del festival, nello storico Piazzale degli Scogli Rossi ad Arbatax , lo stesso luogo dove vent'anni fa David Bowie atterrava in elicottero per un concerto passato poi alla storia.





La prevendita è già iniziata: il costo del biglietto sarà di soli 35 euro, compresi i diritti di prevendita (circuito Box Office).