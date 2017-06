Corso di pittura e disegno ad Alghero

I corsi consistono nell'apprendimento delle tecniche e nello sviluppo della creatività personale. Per facilitare l'apprendimento delle nozioni di base i corsi di pittura sono a ciclo continuo e si possono iniziare in qualsiasi momento.

Un corso individuale prepara il corsista in maniera eccellente perché mirato ad una singola persona, a differenza dei corsi collettivi nei quali non esiste un vero e proprio insegnamento.



Questo corso equivale a delle vere e proprie lezioni personali dove il coach vi seguirà passo per passo nel vostro percorso, ed è nato per soddisfare le persone deluse dai corsi collettivi di pittura e disegno.





E' possibile seguire il corso anche in gruppi da 2/3 persone se si desidera.



Una volta finito il corso la persona è in grado di lavorare come tatuatore, illustratore o decoratore privato per realizzazione di trompe l ' oeil , dipinti, pannelli decorativi per negozi, uffici, bar, ristoranti. I lavori migliori verranno esposti nello showroom per la propria vendita.



Il corso di pittura è un ottima forma di meditazione , è constatato che questa attività manuale consente alla mente affollata di pensieri di far spazio, distendere il corpo e di abbandonare il cosiddetto "sfidante", il conflittuale generatore di ansie e pensieri ripetitivi.

RIVOLTO A TUTTI ADULTI E BAMBINI.



Corso tenuto da Marco Ulgheri Maestro d' Arte, Scenografo, Make up artist.



Programma :

- imparare a vedere la forma reale degli oggetti

- disegno dal vero (- I volumi. Il panneggio. Le ombre)

- tecnica del tratteggio

- tecnica di pastelli

- ritrattistica (le proporzioni e le espressioni del volto)

- anatomia umana/animale

- tecniche pittoriche

- dipingere "en plein air" (giornate all'aria aperta con i colori e la tela)

- tecnica di pittura figurativa (La profondità col chiaroscuro. La prospettiva centrale)

- Iperrealismo (tecniche per rendere "fotografici" disegni e dipinti)

- tecnica di pittura astratta / concettuale

- tecnica acquerello

- disegni e dipinti in 3D

- decorazione d'interni

- L'espressività personale nella propria pittura



Il corso si svolge con un incontro settimanale di due ore e mezza, oppure con incontri da 75 minuti.

Per chi sceglie la rata mensile il prezzo è di €110,00 incontri da 2 ore e mezza

-€ 55,00 incontri da 75 minuti. Rata trimestrale €295,00/ €98,30 al mese incontri 2 ore mezza

- €49,00 al mese incontri incontri di 75 minuti.

Rata semestrale €560,00/€ 93,00 al mese incontri da 2 ore mezza - €46,50 al mese incontri di 75 minuti

Rata annuale il costo è di euro €1070,00/€ 88,00 al mese incontri da 2 ore e mezza - €44,00 al mese incontri da 75 minuti

CORSO AVANZATO RIVOLTO A TUTTI