Stage in Francia: "Les personnalités de l'être humain - Studio sui caratteri umani"

Les personnalités de l'être humain - Studio sui caratteri umani stage de théâtre franco-italien recherche active et partecipative.



Dal 16 al 21 Ottobre 2017 au hameau du Viel Audon diretto da: Compagnia Ginepro Nannelli (Roma) e Teatro Laboratorio Alkestis (Cagliari): Marco Carlaccini, Patrizia D'Orsi, Sabrina Mascia, Andrea Meloni.



Sono aperte le iscrizioni per lo stage di teatro franco-italiano di ricerca attiva e partecipativa fino al 15 settembre : Les personnalités de l'être humain / Studio sui caratteri umani, che si svolgerà dal 16 al 21 Ottobre 2017 in Francia.





Lo stage sarà incentrato sulla sperimentazione di caratteri tipo ed è aperto a tutti: a chi ama il teatro, a chi ha voglia di sperimentare e ai professionisti. Il corso, diretto dalla Compagnia Ginepro Nannelli (Roma) e dal Teatro Laboratorio Alkestis (Cagliari) Marco Carlaccini, Patrizia D'Orsi, Sabrina Mascia, Andrea Meloni, è un'esperienza partecipativa completa.



Di seguito il programma completo e tutte le info per le iscrizioni: Ogni partecipante sceglie un carattere.

Scrittura di una storia collettiva. Drammatizzazione della storia. Informazioni pratiche: il laboratorio è un'esperienza di partecipazione totale. Dal teatro alla gestione della vita quotidiana.



Orario dell'attività dello stage: 9.30-12.30/15-18.

Costo del laboratorio € 180,00 -

Costo del vitto e dell'alloggio: € 150,00

Il laboratorio è aperto ad un minimo di 12 e a un massimo di 18 partecipanti.



GIORNO 1: esercizi di facilitazione per l'ascolto attivo e il rafforzamento della fiducia del gruppo.

GIORNO 2: presentazione dei tipi di personalità emulare.

GIORNO 3: ciascun partecipante ha scelto una personalità fittizia e la sperimenta nella sua nuova pelle.

GIORNO 4: dalle nuove personalità i partecipanti co-costruiscono una storia collettiva.

GIORNO 5: dalla scrittura all’azione: prova su scena dinamica collettiva.

GIORNO 6: la ripetizione e messa in scena pubblica o privata (secondo i desideri dei partecipanti).



Per chi?Per tutti! Per i principianti, esperti o professionisti.

Per coloro che desiderano approfondire il rapporto con l’altro.

Per coloro che vogliono sperimentare.

Per chi è alla ricerca di nuove forme di comunicazione. Per chi vuole giocare e mettersi in gioco.



Iscrizioni (entro 15 settembre) e info :

telefono 0475377380

accueil@levielaudon.org

Info sui contenuti: www.ginepronannelli.it - info@ginepronannelli.it - www.teatroalkestis.it - info@teatroalkestis.it



Stage:

presentation des personalités types à imiter. Chaque partecipant choisi une personalité fictive. Construction d' une histoire collective. De l'écriture à l'acte théâtral. Pour qui: pour tous!Pour des debutants, des experimentés ou des professionels.



Info pratique: le stage est une experience participative totale. Du théâtre à la gestion de la vie quotidienne.

Horaires d'activités du stage: 9.30-12.30/15-18.

Cout du stage de théâtre: € 180,00

Frais hebergement et nourriture: € 150,00 lo stage est ouvert à tous maximum 18 partecipants (minimum 12 partecipants).



Date limite adhésions: 15 Septembre, 2017

Stage dirigé par la: Compagnie Ginepro Nannelli (Roma) et Teatro Laboratorio Alkestis (Cagliari), Marco Carlaccini, Patrizia D'Orsi, Sabrina Mascia, Andrea Meloni.



Inscriptions et infos : au secrétariat du Viel Audon par téléphone au 04 75 37 73 80 accueil@levielaudon.org

Info sur le contenu: www.ginepronannelli.it, www.teatroalkestis.it info@ginepronannelli.it

info@teatroalkestis.it

du16 au 21 Octobre 2017 au hameau du Viel Audon (Gorges de l'Ardèche, Balazuc).



Deroulé du stage:

JOUR 1: exercices de facilitation à l'écoute actif et la mise en confiance du groupe.

JOUR 2: presentation des personalités types à imiter. Parcours de soi meme à la peau de l'autre.

JOUR 3: chaque partecipant choisi une personalité fictive et s'experiement dans sa nouvelle peau.

JOUR 4: A partir des nouvelles personalités les participants co-construissent une histoire collective.

JOUR 5: De l'écriture à l'acte: tester sur scéne les dynamiques collectives.

JOUR 6: Répetition et mise en scene ouverte ou privé (selon envies des participants).



Pour qui: Pour tous! Pour des debutants, des experimentés ou des professionels. Pour ceux qui souhaite investiguer le rapport à l'autre. Pour ceux qui veulent s'experimenter et se surprendre dans l'expression theatrale. Pour ceux qui cherches des nouvelles formes de comunication. Pour ceux qui veulent jouer et se mettre en jeu.



Info pratique:

-Le stage est une experience participative totale. La dimension collective ne se limite pas au contenu du stage mais aussi à la gestion de la vie quotidienne. Pour ceux qui heberge sur place, une organisation collective sera mise en place; fin de contribuer à la préparaton des repas et au rangement des espaces.



Con il contributo di Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari