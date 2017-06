Music StreetBall a Sassari

Il 15 Maggio aperte le iscrizioni per la quinta edizione del Music StreetBall.



La manifestazione Sassarese che ogni Giugno da appuntamento ai migliori giocatori di basket dell’Isola nei campi della chiesa “San Paolo” , da quest’anno apre le sue porte a 3 nuove categorie, infatti oltre alle classiche Under Gold, Under Silver e Senior Pro, si è deciso di dare la possibilità a tutti di partecipare a uno degli eventi sportivi più importanti dell’isola.