Sardinia Dance Summer 2017 a Solanas

Grandi maestri della danza vi aspettano in una magica location per vivere insieme un'esperienza straordinaria.

Studenti di tutte le età e professionisti avranno l'opportunità di studiare e godere a pieno della bellezza che il meraviglioso territorio sardo offre.



Docenti

Il Sardinia Dance Summer sceglie con cura i propri maestri per garantire professionalità e generosità a tutti i partecipanti.

La direzione artistica dell’edizione 2017 è affidata al M° Lienz Chang che, in armonia con l’organizzazione, propone un cast docenti di chiara fama per un’equipe di lavoro straordinaria: Lienz Chang danza classica avanzato Mabel Rita Almeida danza classica principianti/intermedio Ghislaine Valeriani Punte intermedio e avanzato Maurice Causey laboratorio coreografico avanzato Max Campagnani laboratorio coreografico principianti/intermedio/avanzato Giorgio Napolitano tecnica modern principianti/intermedio Stefano Salvatori Pianista, compositore e direttore d’orchestra



Location

Tutti i partecipanti del Sardinia Dance Summer potranno alloggiare in camere quadruple presso la Colonia, ubicata in via Su Portu 69, Solanas (CA).

A 14 km da Villasimius, la struttura sorge a ridosso dalla spiaggia di Solanas, offrendo una meravigliosa vista mare.

Le lezioni di danza classica, punte, modern e i laboratori coreografici si terranno presso la struttura stessa, dove saranno appositamente allestite due sale di danza per ospitare le classi.

I posti per alloggiare all’interno della Colonia sono limitati.

In caso di tutto esaurito, i partecipanti potranno facilmente trovare nelle vicinanze Hotel e B&B.



Contatti

Per ricevere la Brochure con info e costi inviare una E-MAIL a: sardiniads@gmail.com o contattare la segreteria telefonica al NUMERO: +39 327 2053046