A Oristano Master in guida ambientale subacquea professionale

Scadranno il 30 giugno le immatricolazioni per il master in guida ambientale subacquea professionale che partirà a settembre e tenute in Sardegna da UniSub .

L'accademia che si occupa della formazione professionale delle guide subacquee.



Una Professione, quella della guida subacquea, che ha una forte richiesta di occupazione in una regione - la Sardegna - ad altra attrattiva turistica.



Possono iscriversi al master coloro i quali hanno compiuto 16 anni (anche senza esperienza subacquea).





È possibile seguire le lezione anche direttamente da casa con il sistema e learning tramite il portale



