Primo Maggio 2017 - 7^ edizione del concertone a Olbia

Anche quest’anno torna il grande evento del concerto del Primo Maggio.

Lavoro, musica, laboratori e spettacoli animeranno per l’intera giornata il Parco Fausto Noce per questa VII edizione.



Ecco il programma.





ORE 10:00 Inizio manifestazione

Truccabimbi, sculture di palloncini e e area giochi con gonfiabili a cura di Ies Eventi.

Esibizioni musicali degli allievi della scuola Sonos.

Giochi antichi della Sardegna e giochi da prato con Promotourism.

Barber Corner con i vincitori dell’International Beard Contest a cura di HHG-B Beard Care.

Esibizione di Twirling con le atlete dell’ASD Twirling Olbia.

Giochi di società per tutte le età a cura di ComixWorld.

Esposizione e vendita romanzi e fumetti a cura di Libreria Ubik.

Esposizione e vendita testi musicali e vinili a cura di Libreria Feltrinelli.

Esposizione e vendita testi della Sardegna a cura di Libreria dell’Isola.

Esposizione e vendita albi illustrati per bambini a cura di Per Filo e Per Segno.

Esposizione e vendita fumetti e giochi di società a cura di ComixWorld.

Banchetto informativo sul volontariato in ospedale dell’Associazione Pollicino.

Info Point Sensibilmente Onlus.

Info Point CGIL.

Info Point CISL.

Info Point AGCI Gallura.





ORE 11:00

Presso lo stand della libreria Ubik la scrittrice Cristina Caboni presenta “Il giardino dei fiori segreti” dialoga con lei Nuria Metzli Montoya del club dei lettori “Tea Letterario”.





Presso lo stand della Libreria Per Filo e Per Segno presentazione del libro di ricette “Ricettario della nonna” a cura di Sas Janas.

A seguire laboratorio di pasta fresca per i più piccoli.





ORE 14:00

Musica sui trampoli, Saltimbanchi con il duo Phaedro et Grenouille e lo spettacolo “Su fogu, su caminu, sa paza”.





Presso lo spazio Mammamamma Olbia workshop e laboratorio Detergenza e Cosmesi Naturali in collaborazione con Alessandra D’annibale. Merenda con i teatranti Jacopo&Gabriele e pesca solidale per l’Associazione Feminas Onlus.





DALLE ORE 12:00 AMPI SPAZI DEDICATI A PIC-NIC E PUNTI RISTORO

Panini con salsiccia e vegetariani – patatine fritte

SARDOVAN – Piatti tipici galluresi

S’ABE – Panadas, fritti di pesce, seadas

APEPIZZA – pizza tonda

LA PECORA NERA – Gelato artigianale





ORE 15.00 Inizio concertone con:

VICTOR KWALITY

ALMAMEDITERRANEA

RIPTIDERS

GIULIANO RASSU

FRIZZANTI

TIMELESS

MOVIN’ON UP GOSPEL CHOIR

I’VE LOST MY DUMMY

ANNUNAKI

COLDSHADE

I FALCHI

SOUND DRIVER

