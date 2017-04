Io c'entro - il centro storico di Olbia e i suoi abitanti

Sabato 6 Maggio 2017 dalle ore 19:00, in linea con lo spirito dell'evento internazionale Jane's Walk, siete invitati a prendere parte ad una passeggiata critica per il centro di Olbia che si propone di riscoprire il contesto storico/artistico insieme ai suoi abitanti, dialogare su quale potrebbe essere il modo giusto per valorizzarne le bellezze e quali potrebbero essere le misure da prendere per trasformare il centro storico di Olbia in un luogo più attraente e accogliente per turisti e cittadini.





Questa Jane's Walk #1 verrà guidata da Elisa Luridiana di OlbiaExperience

Il punto di incontro sarà il giardino di fronte al Comune di Olbia.