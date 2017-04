Tra Medioevo e Preistoria Tour

Insieme alla Guida Turistica Lai Rosamaria vivremo un itinerario delle più suggestive chiese romaniche del nord Sardegna , che arriva fino all’agro di Oschiri per visitare l’affascinante e misterioso Altare di Santo Stefano.



1.Si parte dalla basilica di Saccargia , dove ci ritroveremo alle 9,15 per concludere le fasi di adesione e poi dare inizio alla visita della stessa, che inizierà alle 9,30.

Senza dubbio la più nota delle chiese medioevali dell’isola, che secondo la leggenda, fu completata nel 1116 sulle rovine di un preesistente monastero camaldolese, per volontà del Giudice di Torres Costantino I°, che durante un viaggio con la moglie Marcusa, fu ospitato dai monaci…ma per sapere tutti gli altri particolari della storia della basilica, dovrete aspettare il 14 maggio! Durata della visita: 40 minuti circa.

2.Dalla basilica di Saccargia, proseguiremo in direzione di Oschiri per la Basilica di Sant’Antioco di Bisarcio (

3.Da Bisarcio

Il sito rupestre di Santo Stefan

L’ingresso per la visita guidata all’esterno e interno della Basilica, prevede un biglietto di € 5,00/€ 4,00 per persona (a seconda del numero di partecipanti).XI-XII sec.). Diocesi fortificata, con ancora i resti del villaggio di Guisarchum, qui, maestranze pisane e francesi lavorarono insieme realizzando una facciata unica e originale nel suo genere, che prelude già allo stile gotico, “importato” dalla Francia dai monaci cistercensi che lavorarono alla fabbrica della Basilica. La chiesa presenta un portico sul quale furono ricavate delle stanze ad uso personale del Vescovo. Durata della visita: 30 minuti circa. L’ingresso per la visita guidata all’interno della Basilica, è gratuito in occasione della manifestazione dei Monumenti Aperti.resteremo sempre nel Comune di Oschiri, per fare un salto indietro nella preistoria!o è caratterizzato dalla presenza di alcune domus de janas, resti di un nuraghe, incisioni su pietra, ma soprattutto da quello che viene chiamato “altare”, una parete rocciosa dove si trovano scolpite delle nicchie geometriche distribuite in sequenza. Ancora da accertare l’epoca di costruzione di quest’altare (che prende il nome dalla chiesa che fronteggia il sito), è stato però meta d’interesse da parte di archeologi e studiosi di tutto il mondo… Durata della visita: 1 ora circa. L’ingresso per la visita guidata al sito rupestre è gratuito; chi vorrà, potrà lasciare un offerta libera alla guida volontaria.Al termine del Tour sarà possibile terminare la giornata in bellezza, pranzando insieme presso il Turismo Rurale Agri Pedru Caddu a Tula.Il costo a persona del pranzo servito al tavolo è di € 18,00. La prenotazione al pranzo, dovrà essere effettuata al momento dell’adesione al tour,Il pagamento della quota del pranzo, invece, dovrà essere effettuata direttamente all’Agri Pedru Caddu. Menù del pranzo, servito al tavolo: Antipasti: Salumi, Formaggi, Melanzane al forno “Puppedda”; Primi: “Succu maduru” (“fregula”) con verdure e bocconcini di carne; Secondi: Agnello in umido; Dolce: Torta di ricotta dell’agriturismo; A tavola: Acqua e caffè.SCHEDA TECNICA.Il tour avrà luogo con l’uso delle proprie automobili.Durata: 3 ore e mezza circa, compresi i tempi per gli spostamenti da un sito all’altro. Appuntamenti e Ritrovi:•Ore 09:15 - SACCARGIA – Difronte alla basilica omonima – INIZIO VISITA ALLE ORE 09:30!!! •Ore 10:30 circa – BISARCIO – Una volta parcheggiato le proprie automobili, si raggiunge a piedi la Basilica di Sant’Antioco prendendo il sentiero che parte proprio dal parcheggio. Mentre si sale, potrete osservare e quindi fotografare la Basilica sotto un’altra prospettiva! •Ore 11:30 circa – OSCHIRI – appuntamento in piazza del Comune con la guida volontaria, che ci accompagnerà al vicino sito rupestre di Santo Stefano. •Ore 13:00 circa – Termine del tour e proseguo verso Tula, per chi avrà prenotato il pranzo presso l’Agri Pedru Caddu.Se non residenti a Sassari, l'iscrizione potrà essere fatta via email all'indirizzo: sardegnacountry@gmail.com indicando il numero di partecipanti, nome e cognome ed un recapito telefonico.Seguirà l'invio del modulo che dopo essere stato compilato e sottoscritto da ogni singolo partecipante, dovrà essere scansionato e restituito via email.