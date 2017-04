Porn Up Comedy - sessualità tutta da ridere al Teatro Ferroviario di Sassari

Proseguono al Teatro Ferroviario di Sassari gli appuntamenti della rassegna “ Tribù Teatrali ”.

Dopo il doppio sold out della compagnia “Paco Mustela” e l’apertura di Fabrizio Paladin e Matthias Martelli, toccherà ad una nuova artista d’oltremare animare il palco e l’animo degli spettatori sassaresi.



Lisa Moras , attrice friulana vincitrice, fra l’altro, del premio “Giovani Realtà del Teatro” presso l’Accademia Nico Pepe di Udine, arriva a Sassari con una prima assoluta per la nostra regione:

“Porn Up Comedy - Storie vere e seghe mentali” è un vero e proprio “One woman show”, uno spettacolo comico e piccante in cui diverse donne (tutte interpretate dalla Moras) parleranno, senza peli sulla lingua, del loro rapporto con la sessualità.

In un crescendo che vedrà sotto gli occhi degli spettatori un alternarsi di personaggi, si indagherà quindi ciò che è il sesso (e il sentimento) visto sotto uno sguardo prettamente femminile, smaliziato e potentemente sincero.Una carrellata di donne figlie della nostra contemporaneità che ha demandato alla tv, e soprattutto al web, l’educazione sessuale e sentimentale. Donne libere di farlo dove, come e quando vogliono, che spesso non sanno chi, cosa e come lo vogliono. Donne ingabbiate in vecchi preconcetti sempre attuali e contemporaneamente spinte a fare, indagare, provare; donne spezzate e curiose. Donne di quantità, donne di qualità che cercano e bramano un contatto vero. Perché, come il web insegna, nel buio di una chat l’uomo cerca quasi sempre un intrattenimento: è sposato e vuole evadere, mentre la donna cerca un appuntamento.Una dopo l’altra, le protagoniste di “Porn Up Comedy”, riveleranno al pubblico i loro più audaci segreti.Lo spettacolo, per la regia di Michele Ciardulli, è impreziosito dagli effetti scenotecnici di Alberto Biasutti.La visione è consigliata ad un pubblico maggiorenne. “Porn Up Comedy” ha già calcato diversi palcoscenici importanti d’Italia: tuttavia Lisa Moras non è la prima volta che porta a Sassari il suo lavoro: insieme all’attore sassarese Michele Vargiu è infatti impegnata nella compagnia TeatroTabasco, che da anni calca i palcoscenici di tutta Italia, e che anche a Sassari ha portato alcuni suoi classici, come “Coppia Aperta Quasi Spalancata” di Dario Fo e Franca Rame.L’appuntamento è peral Teatro Ferroviario in due repliche, allee alleI biglietti sono disponibili inin Via Roma 105 o sul web all’indirizzo www. artstribu.it su info@artstribu.it o al 3460975646.