Trek delle Cale: Cala Mariolu e Cala Biriola

Per chi ama il fascino dei luoghi incontaminati e silenziosi dove l'azzurro del mare offre uno sfondo di rara bellezza su spettacolari passaggi.



Xtreme Point vi propone per il ponte del 1° maggio una due giorni imperdibile nel Supramonte di Baunei.



PROGRAMMA :

- 30 aprile 2017 CALA MARIOLU

- 1 maggio 2017 CALA BIRIOLA

- POSSIBILITÀ' DI PARTECIPARE ANCHE A UNA SOLA GIORNATA



CALA MARIOLU 30 APRILE # Ispuligidenie

Un viaggio tra vecchi scaloni, antichi ovili e archi di pietra.

Si sale fino ai Cuiles de S’Arcu ‘e su Tasaru (antichi ovili in legno), in breve tempo si tocca la massima elevazione: da una parte il mare e dall'altra pareti altissime e verticali di roccia.



Si superano diverse Iscal 'e Fustes, ovvero delle scalette in rami di ginepro attaccati alle rocce. La discesa diventa ripida avanzano verso il mare, ma la fatica verrà ripagata alla vista della meravigliosa cala candida, affacciata su fondali dalle mille sfumature dell'azzurro.



ORARIO E PUNTO DI INCONTRO:

ore 07:15 Parcheggi Mediaworld (Sestu)

ore 09:30 distributore di carburante ingresso di Baunei.

altri punti di incontro possono essere concordati telefonicamente



DIFFICOLTA': EE (escursionistico esperti); percorso adatto a chi è abituato e allenato a camminare in montagna e in buona forma fisica.

TEMPO DI PERCORRENZA: circa 7 ore escluse pause

LUNGHEZZA: circa 12 km A/R

DISLIVELLO : m [+ 600/-600]

EQUIPAGGIAMENTO: SCARPE DA TREKKING (indispensabili), abbigliamento comodo e "a strati", giacca impermeabile, cappellino, crema solare, costume da bagno, asciugamano, eventuale cambio (da lasciare in auto), torcia; PRANZO AL SACCO, snacks, frutta fresca o secca, acqua (2 litri) sacco a pelo (per chi intenzionato a rimanere anche il secondo giorno).



CALA BIRIOLA 01/05 # Biriala Per raggiungere Cala Biriola bisogna seguire una cresta di roccia che attrezzata con appositi scaloni di ginepro e in ferro conduce al lussureggiante bosco sottostante. Seguendo il sentiero all'ombra del bosco di lecci in breve tempo si raggiunge la cala.



Esso corre infatti sulla falesia, regalando scorci da brivido sul mare sottostante dall'acqua trasparente come cristallo. Respireremo i veri profumi mediterranei, vedremo mare e montagna congiungersi con armonica delicatezza.



ORARIO E PUNTO DI INCONTRO: ore 9.00 distributore di carburante ingresso di Baunei.

DIFFICOLTA': EE Itinerario con alcuni tratti ripidi vicino alle falesie superabili con l’ausilio di alcune iscalas ’e fustes, passaggi in corda fissa e brevi e facili arrampicate. Adatto a chi non soffre di vertigini, abituato a camminare e in buona forma fisica.

TEMPO DI PERCORRENZA: rientro in giornata.

LUNGHEZZA: circa 5Km. DISLIVELLO: circa 400 m.

EQUIPAGGIAMENTO: SCARPE DA TREKKING (indispensabili), abbigliamento comodo e "a strati", giacca impermeabile, cappellino, crema solare, costume da bagno, asciugamano, eventuale cambio (da lasciare in auto), torcia; PRANZO AL SACCO, snacks, frutta fresca o secca, acqua (2 litri) N.B.: In entrambe le giornate, il pranzo al sacco è a cura dei partecipanti.



Per la cena del 30 aprile chi desidera avrà la possibilità di : -utilizzare il barbecue per arrostire -cenare in ristorante o pizzeria



Per chi deciderà di sostare la notte tra il 30/4 ed il 01/05 il territorio offre diverse possibilità, Coop Goloritze ( Altop. del Golgo) Bungalow Campeggio Appartamento in condivisione (Baunei): Le escursioni sono condotte da GAE regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna ed all'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).



La proposta è soggetta alla partecipazione di un numero minimo di partecipanti e potrà subire modifiche (orari, ordine delle escursioni, punti di incontro etc) per motivi organizzativi, logistici e climatici.



ADESIONI ENTRO VENERDI 28 APRILE INFO E PRENOTAZIONI: xtremepointsardinia@gmail.com 3477607284 Viviana anche wapp