Corso di S.E.O. e S.E.M. a Sassari

Come migliorare il posizionamento del tuo sito web sui motori di ricerca e come fare marketing a pagamento sui motori di ricerca per acquisire nuovi clienti e incrementare il tuo fatturato.



Dopo il successo ottenuto con i nostri precedenti corsi in aula tra Sassari, Olbia e Cagliari: corsi di e-commerce, corsi di social media marketing, corsi di web marketing turistico.

E con corsi aziendali e individuali personalizzati.



A grande richiesta portiamo in aula questo nuovo percorso di formazione.

Sabato 13 Maggio 2017, corso intensivo della durata di 7 ore circa

Corso in aula presso l'Hotel Pegasus Il Vialetto in Via Predda Niedda 37/L a Sassari, Sardegna - Italia.

Ecco le recensioni di chi ha già scelto i nostri corsi di formazione

Iscriviti oggi stesso:

ecommerceagency@yahoo.it

Location facile da raggiungere e con ampio parcheggio gratuito.Su richiesta i corsisti possono pernottare presso questo hotel a tariffe agevolate, previa verifica di disponibilità.[BONUS EXTRA] Solo per gli iscritti entro 7 giorni dalla data del corso in aula.Se hai un sito web online, indicando il tuo sito web al momento dell'iscrizione al corso, eseguiremo una rapida analisi S.E.O. del tuo sito web ed eventualmente della tua strategia S.E.M. attiva.Ti invieremo questa analisi in formato .PDF allegata al materiale didattico entro 48 ore lavorative dalla fine del corso in aula. Cosi potrai fin da subito apportare eventuali benefici al tuo sito web lato S.E.O. e S.E.M.. Un bonus unico che non ti fornisce nessun altro corso in Italia! [Giustamente, vuoi sapere chi siamo] EcommerceAgency.it è la 1°Azienda in Sardegna specializzata in formazione web marketing ed e-commerce. Operativa in tutta Italia.IL DOCENTE DEL CORSOTiene questo corso il Dott. Giovanni Pinna.Cosa stai acquistando:7 ore di formazione intensivaAttestato di frequenza nominativo per il tuo CVSlides E-book con il materiale didattico in PDFIscrizione al gruppo Facebook riservato ai nostri corsisti, per proseguire il confronto e l'apprendimento1 coffee break Riservato a soli 7 posti, per permettere un elevato apprendimento e il confronto.non sono previste repliche! Non rimandare, non sono previste ulteriori repliche a Sassari o in altre città della Sardegna per questo corso fino alla primavera 2018.Per informazioni e dettagli vedi www.ecommerceagency.it COSTO DI PARTECIPAZIONEPrezzi esenti IVA, includono rivalsa INPS e bollo.Euro 129,00 solo fino al 13/04/2017 [+commissione di servizio in caso di pagamento con EventBrite]Euro 139,00 dal 14/04/2017 al 7/05/2017 [+commissione di servizio in caso di pagamento con EventBrite]Euro 169,00 [Prezzo intero] dal 08/05/2017 al 12/05/2017 [+commissione di servizio in caso di pagamento con EventBrite]Iscriviti tramite il pannello seguente via EventBrite , seleziona la quantità e procedi al pagamento con carta di credito o prepagata in sicurezza.Oppure puoi iscriverti pagando con bonifico bancario contattandoci via email a