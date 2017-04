A Sassari il Sardegna Pride 2017

Il prossimo Luglio si svolgerà, per la prima volta a Sassari , il quinto appuntamento con il Sardegna Pride , la manifestazione per i diritti e le libertà di Gay, Lesbiche, Bisessuali e Transgender.



Il Sardegna Pride nasce nel 2012 dall'incontro delle diverse realtà LGBTQ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e Queer) operanti in sardegna, quali: MOS, ARC Cagliari, Ass.





Il primo pride unitario nella storia della Sardegna è avvenuto nel 2013 a Cagliari ed ha avuto un'affluenza di circa 10.000 persone , seguito poi dall'appuntamento di Alghero e di nuovo Cagliari nel 2015 e 2016 arrivando a circa 20.000 partecipanti.



Il Pride è una manifestazione politica e insieme una festa che ricorda la prima rivolta di gay, lesbiche e trans ai continui soprusi della polizia, avvenuta il 28 Giugno del 1969, data che segna anche la nascita del movimento di liberazione omosessuale americano e, due anni dopo, di quello italiano. In Sardegna le prime manifestazioni pubbliche, in forma di corteo, sono avvenute a Cagliari e Sassari per la prima volta nel 2009, rispettivamente il 17 e il 30 Maggio.



Da allora ogni anno nelle due principali città dell'isola vengono organizzate manifestazioni contro omofobia, razzismo e sessismo che vedono la partecipazione di molte associazioni, gruppi, partiti e, sopratutto, singole e singoli cittadini stanchi dell'omofobia e di tutte le altre forme di discriminazione.



Il Sardegna Pride nasce con l'intento di dare una risposta unitaria all'omofobia, alla discriminazione ed alla violenza e proporre un percorso chiaro per il riconoscimento della piena cittadinanza delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender e di chiunque oggi ne sia privo.



Uno dei presupposti del nascente coordinamento fu di indire un Pride itinerante che, ogni anno, venisse organizzato in un diverso comune della Sardegna affinché la sua spinta liberatoria e la sua idea di incontro e contaminazione fra identità e vissuti diversi diventasse realmente patrimonio collettivo di tutto il popolo sardo.



Info: www.movimentomosessualesardo.org Famiglie Arcobaleno Cagliari, Pandela Transgender Sassari, CGIL Nuovi Diritti Cagliari, Colletivu S'ata areste centro Sardegna. Info: www.sardegnapride.org