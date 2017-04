Trekking letterario a Pixinamanna

Proseguono i “Sentieri del reading” con un nuovo appuntamento del ciclo “I Percorsi dell’acqua”. Questa volta, insieme a Giacomo Casti e Silvia Piras scopriremo il sentiero di Pixinamanna, nel territorio di Pula. Il percorso si snoda all’interno della Foresta Demaniale di Pixinamanna, situata nella zona sud occidentale dell’isola, nel complesso montuoso che racchiude ad est il golfo di Cagliari, dalla quale dista circa 40 Km.



Seguiremo l’affascinante greto del Riu Palaceris, passando per lunghi tratti sopra ciò che resta della sede viaria di un antico treno a scartamento ridotto.

In gran parte, la Foresta Demaniale è Oasi permanente di protezione e cattura nella quale sono presenti l’astore sardo, la poiana, l’aquila reale, il falco pellegrino, la pernice sarda ed il corvo imperiale.





Tra i mammiferi è possibile trovare la lepre sarda, il coniglio selvatico, la volpe, la donnola, il cinghiale, il cervo sardo ed il daino.



La foresta, caratterizzata da una vegetazione forestale tipicamente mediterranea, con la presenza di numerose specie endemiche, venne utilizzata a partire dalla seconda metà del 1800 per ricavarne legna, carbone ed altri prodotti forestali.



Data, orario e luogo di incontro: Domenica 7 maggio 2017, Cagliari, ore 8 – parcheggi di Viale La Playa Mappa che conduce al luogo incontro: https://goo.gl/EcN6S8



Quota di partecipazione a persona: 15 €

Possibilità di passaggio A/R in minibus (fino ad esaurimento posti disponibili) Si richiede a tutti i partecipanti un abbigliamento sportivo consono, con particolare riferimento all’utilizzo di calzature da trekking ed un’adeguata scorta di acqua/integratori



Le iniziative di UNisola Sardegna sono sempre seguite da Guide Turistiche e Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della L.R. 18 dicembre 2006 n°20. Posti limitati Prenotazione anticipata obbligatoria ai seguenti recapiti: +39 3406671868 (anche via sms o WhatsApp) info@unisola.it #sentieridelreading #unisolasardegna