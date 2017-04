A Cagliari appuntamento del Ciclo Esperienze di Viaggio: Viaggio in Giappone

Secondo appuntamento del ciclo "ESPERIENZE DI VIAGGIO" CON APERICENA organizzato da Antonella Fiori in collaborazione con l'associazione Events planning.

Anche il secondo appuntamento sarà dedicato ad un esperienza di viaggio in Giappone. Il relatore sarà il fotografo Lorenzo Uccheddu che parlerà, più precisamente, della sua esperienza in Hokkaido.



Durante l'evento sarà possibile vedere esposte le foto - metà foto, metà disegno, frutto della collaborazione di Lorenzo Uccheddu e dell'artista Davide Portaluppi.





Il PROGRAMMA DELL' EVENTO prevede:

- aperitivo di benvenuto

- intervento di Lorenzo Uccheddu che racconterà la sua esperienza in Giappone con l'ausilio di foto e in contemporanea, l'artista Davide Portaluppi disegnerà dal vivo.

- buffet coi prodotti preparati dallo staff del NEW COFFEE ART

- piccolo gioco a quiz per concludere la serata.



Il costo della serata è di 20 euro.

Per partecipare alla serata è richiesta PRENOTAZIONE e PAGAMENTO ANTICIPATO.

Per info e prenotazioni chiamare Antonella 340 68 61 723