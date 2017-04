A Capoterra: Martirio Plastico - Primo Simposio di Scultura Contemporanea "Sant'Efisio"

Organizzato dall'Amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Capoterra (CA), con il coordinamento dello scultore Antonello Pilittu e la collaborazione di vari artisti.

Il Simposio è attualmente oggetto di “lavori in corso”, degli artisti impegnati nella realizzazione di sculture contemporanee, su trachite rosa di Sardegna. Le stesse saranno posizionate in pianta stabile, sul lungomare di “La Maddalena spiaggia”, in viale Sant’Efisio nel territorio del Comune di Capoterra, promotore della lodevole iniziativa, unitamente alla “Pro Loco”.





Sotto il coordinamento del Maestro Antonello Pilittu, hanno lavorato intensamente, oltre a Pilittu stesso, gli scultori Barbara Ardau, Luigi Ignazio Cappai, Domenico “Mimmo” Di Caterino, Giacomo Faiella & Jennie Humphries.

Il completamento e l’inaugurazione delle opere, è previsto per il giorno 1° maggio 2017.