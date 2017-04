Marcello Cabriolu presenta il suo libro alla Libreria Ubik di Olbia

Sabato 29 Aprile a partire dalle ore 18:00, Marcello Cabriolu presenta il suo libro "La Sardegna e il Mediterraneo Occidentale" alla Libreria Ubik di Olbia.

L'evento è organizzato in collaborazione con ArcheOlbia.





- IL LIBRO: "In una prospettiva che coniuga l'indagine genetica, la biogeografia e il metodo archeologico, si affronta il problema del popolamento della Sardegna durante il Paleolitico Superiore. Cercando di tracciare un attento quadro d'insieme che tenga conto di vari fattori concorrenti si delineano i contorni culturali del Mediterraneo Occidentale, ponendo pesanti quesiti sulla diffusione dell'agricoltura, sull'origine del megalitismo.

Un importante insieme di fattori capace di presagire le prime forme grafiche non figurative relative ai popoli europei. Il complesso dei segni della preistoria e senza dubbio patrimonio comune dell'insieme umano dell'Europa Centro-Occidentale e non tenerne conto corrisponde a non tenere conto di una parte della storia e della cultura dell'Europa stessa. Da questa osservazione scaturisce la considerazione che fu volonta dei creatori, intenzionalmente coscienti delle loro opere, trasmettere dei concetti specifici esposti tramite simboli significativi."





- L'AUTORE: Nato a Carbonia il 15 maggio 1974 è vissuto nell'isola di Sant'Antioco. Militare di professione, studioso della storia e della cultura sarda. Autore di diverse pubblicazione a carattere storico-culturale tra le quali "Il Popolo Shardana" (2010)