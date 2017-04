Chilometro Zerro 2017 a La Maddalena

Chilometro Zerro , giunto alla seconda edizione, è l’evento che Slow Food dedica all’arcipelago di La Maddalena .



Quest’anno la manifestazione ha un valore aggiunto in quanto da Gennaio 2017 La Maddalena è entrata nel prestigioso circuito Isole Slow : una rete di isole minori del Mediterraneo che operano nella salvaguardia delle produzioni alimentari locali e alla promozione di un turismo non invasivo nel rispetto dei fragili equilibri ambientali e sociali.

da un lato la storia agricola e produttiva del territorio

l’attività della pesca nei suoi aspetti economici, sociali e storici

La mattina del 30 aprile un autobus partirà dal porto di La Maddalena

Saranno previste due partenze dal porto di La Maddalena sfalsate di un’ora.

Leandro Serra nel suo locale The Duke

aremo ospiti del ristorante La Perla Blu di Giovanna Baisini.

Il menu prevede:

Tutto il pesce del pranzo è pescato da pescatori locali.

grazie all’accordo con la compagnia di navigazione Delcomar

Programma

Eventi Collaterali

Sabato 29 Aprile 2017

dal 27 Aprile al 1 Maggio

Venerdì 28 e Sabato 29 Aprile 2017

Domenica 30 Aprile - ore 16:00 e Lunedì 1 Maggio 2017 - ore 9:30

Anche quest’anno Chilometro Zerro vuole mettere alla luce itinerari insoliti nell’arcipelago con la finalità di raccontare due aspetti fondamentali:, mettendo alla luce esempi del passato e promuovendo lo sviluppo di un’economia alternativa; l’altro aspetto riguardaper promuovere una pesca sostenibile e il consumo consapevole del pescato.per dirigersi verso il Museo di Garibaldi nell’isola di Caprera.La meta non sarà il Museo della casa con le reliquie dell’eroe bensì si visiteranno e si racconteranno le aree circostanti che ospitavano gli Orti di Garibaldi.Un itinerario lontano dalle note mete turistiche, che racconta la storia agricola dell’isola di Caprera attraverso un percorso che mostra come l’eroe italiano abbia creato una vera e propria azienda agricola autosufficiente in un’isola apparentemente inospitale.Si visiterà la “Fontanaccia”, l’uliveto, i manufatti per la lavorazione del grano, i pozzi, la casa delle api. Un percorso ricco di testimonianza e aneddoti in compagnia di Giuseppe Garibaldi, pronipote dell’eroe, presidente dell’Istituto Internazionale degli Studi Giuseppe Garibaldi, che ci accompagnerà nella narrazione.Successivamente l’autobus accompagnerà i partecipanti nel suggestivo centro storico di La Maddalena. Si percorrerà Via Garibaldi, il corso di La Maddalena, dove ci attenderàLeandro preparerà, un aperitivo pensato da Leandro per l’evento, a base di gin e vermouth sardi, accompagnato da prodotti della tradizione sarda.La passeggiata prosegue nel cuore del centro fino a raggiungere Cala Gavetta, il cuore della tradizione della pesca isolana. In uno scenario unico sNella terrazza sul porto verrà allestito pranzo con piatti a base di prodotti ittici locali che rispettano la stagionalità del pesce.un primo piatto a base di filetti di scorfano e gallinelle, frittura mista di pesci di stagione e ricotta con miele.I vini che Giovanna ci proporrà per accompagnare il pranzo saranno delle Cantine Deperu Holler di Perfugas, delle tenute Dettori di Sennori e dell’Azienda Agricola Pusole di Baunei.Nel pomeriggio il rientro è libero.Si può decidere se ripartire dal vicino porto o rimanere e approfittare delle altre attrazioni e iniziative La Maddalena Slow 2017 che verranno proposte nel periodo.Per l’evento,, a tutti i partecipanti sarà riservata la tariffa residente per il biglietto del traghetto Palau-La Maddalena, A/R solo passeggero a piedi.Basterà esibire in biglietteria il coupon che verrà inviato ai partecipanti.ore 9.30: Porto di La Maddalena - Partenza gruppo 1ore 10.30: Porto di La Maddalena - Partenza gruppo 2ore 12.30: Aperitivo al The Dukeore 13.45: Pranzo a Cala Gavetta Prezzi: Soci Slow Food: 45 Euro Non Soci Slow Food: 50 Euro Bambini: 30 Euro Solo Aperitivo+Pranzo Soci Slow Food: 34 Solo Aperitivo+Pranzo Non Soci Slow Food: 39Iscrizioni in sola prevendita dal sito: http://slowfoodgallura.wixsite.com/chilometrozerro - ore 10:00 Conferenza Slow Food - Isole SlowSabato 29 Aprile 2017- dalle 18:00 alle 20:30 Degustazione di Formaggi e Vini Sardi ENOTECA GIALISIO - Via Amendola 48, La Maddalena Degustazione di formaggi e vini sardi.•Società Agricola f.lli Podda s.s. di Orgosolo - formaggi e creme di pecorino•Orgosa di Musina Giuseppe di Orgosolo - vini cannonauCocktail con prodotti sardi THE DUKE - Via Garibaldi 55, La Maddalena Leandro Serra, barman d'eccellenza e orgoglio sardo, per l'occasione preparerà cocktails a tema con prodotti sardi, nel suo locale The Duke.È riservato uno sconto del 20% a tutti i soci Slow Food dal 27 Aprile al 1 Maggio "u Zimminu" La zuppa di pesce isolana TRATTORIA VECCHIA ILVA - Largo Matteotti 1, La MaddalenaPer l'occasione la Trattoria Vecchia Ilva, oltre ai consueti piatti a base di carni nostrane, preparerà un piatto tipico della tradizione isolana: u zimminu.Una zuppa di pesci locali servita con crostoni di pane. Un vero piatto Slow- ore 17:00 Escursione: La Maddalena Centro Storico COOPERATIVA ISULE - Partenza da Cala Gavetta, La Maddalena Il visitatore verrà accompagnato da una guida ambientale escursionistica nel centro storico di La Maddalena che racconta il passato di un’intera comunità.Dal porticciolo dei pescatori, alla Chiesa di S. Maria Maddalena, fino alle architetture in stile umbertino si ripercorre la storia di un’isola che è ancora oggi crocevia di culture e di identità.Escursione: Caprera, sentiero naturalistico COOPERATIVA ISULE - Partenza da concordare Accompagnati da una guida ambientale escursionistica sarà possibile percorrere a piedi uno dei sentieri di Caprera all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena; la scelta del sentiero verrà fatta in funzione delle condizioni del vento di quel giorno.Durante l’escursione si potranno osservare le principali specie vegetali appartenenti alla macchia Mediterranea, con particolare attenzione alle specie endemiche dell’isola.Tutti i sentieri permettono di ammirare le meraviglie paesaggistiche dell’Arcipelago e avere una panoramica delle isole minori raggiungibili solamente via mare. Inoltre, sul percorso, si visiterà uno dei fortini collocati all’interno del territorio, testimonianza della presenza militare sulle isole.