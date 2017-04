Escursione al Monte Linas - Punta Perda de sa Mesa

Seguiamo la strada sterrata che porta all'ovile Linas per circa 4 km poi scendiamo sulla sinistra sul sentiero che ci porta a Riu de Mesu.

Cominciamo a salire in vecchie carrerecce trasformate in sentieri verso schina serra e Sessiri in mezzo a fitti boschi di querce, macchia mediterranea e distese di ciclamini, incontreremo l'omonima fonte e da qui seguendo uno dei muretti a secco che percorrono tutto il crinale ci dirigiamo verso la meta, arriviamo sotto la punta e qui affrontiamo di petto l'ultimo dislivello, in mezzo a rocce e cespugli di viole, che ci separa dalla punta Perda de sa Mesa che con i suoi 1236 mt.

è la più alta del massiccio e una delle più alte in Sardegna.



Dopo un breve riposo che ci consente di ammirare le valli circostanti e immensi orizzonti che spaziano da Cagliari a sud, per risalire a Carloforte, le coste dell'arburese, il golfo di oristano sino ad Alghero e, all'interno dell'isola tutte le catene montuose più importanti.



Riprendiamo la discesa sul versante ovest per fermarci poco più avanti a consumare il pranzo.

La discesa verso la piana di Togoro sarà caratterizzata dalla visione di bellissime fioriture, Gigli bianchissimi e garofanini insieme a ciclamini, viole e altre specie endemiche della Sardegna.



Con un po di fortuna vedremo l'acquila reale, il falco pellegrino, mufloni e cervi e nel rientro alle auto sarà visibile qualche piccola cascata.



Programma :

h 8.30: incontro nel parcheggio della fiera mercato, in via Nazionale incrocio per Pabillonis a Gonnosfanadiga;

h 9.00: trasferimento in auto verso la strada sterrata che porta all'ovile Linas e avvio escursione(si consiglia di non venire con auto molto basse perchè la strada è una sterrata); h 13.00: pranzo al sacco.

h 18.00: rientro. Suggerimenti: Abbigliamento comodo e confortevole, pantaloni lunghi, giacca a vento e scarpe da trekking. Consigliati cappellino, occhiali da sole, una buona riserva d’acqua ed uno scacciacqua.

I partecipanti devono comunque avere una preparazione fisica adeguata all’impegno dell’escursione ed essere in buono stato di salute generale.



La quota di adesione è di € 10,00 e comprende il servizio di accompagnamento con Guide iscritte all'albo e assicurazione .



Percorso con grado di difficoltà medio-alto,lungo circa 10 km.

Il dislivello è di circa 600 mt.

Contatti: Nino 3403519925 Anna Rita 3478492543 Luciana 3479567930 Mail:ass.bentuestu@gmail.com