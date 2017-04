Escursione alla cascata di Muru Mannu a Villacidro

Nel comune di Villacidro si trovano alcune tra le cascate più belle e spettacolari dell'Isola, immerse in un ambiente naturale tra i più integri della Sardegna.



Domenica 30 aprile che ne dite di una camminata rigenerante per raggiungere la cascata più alta della Sardegna, quella di Muru Mannu?



All'interno del complesso montuoso di Villacidro, nell'area protetta di Monti Mannu, coperta da una rigogliosa macchia mediterranea, lecceti e un sottobosco dagli intensi profumi, si trovano le due cascate di Piscina Irgas e Muru Mannu.



Quest’ultima è alta circa 70 m nel suo salto maggiore, stretto tra due pareti a strapiombo.

Ai suoi piedi si è formato un delizioso laghetto circondato da un bosco di lecci e agrifogli, rendendo questo scenario di particolare fascino.



Difficoltà: T (Turistico), medio-facile

Lunghezza: 8 km totali

Dislivello positivo totale: 160 metri

Tipo di fondo: 100 % sentiero



Appuntamento: Domenica 30 aprile ore 9:00 Piazza dei Centomila - Cagliari. (Parcheggi ex Hotel Mediterraneo).

In alternativa: via Sassari 601 (parcheggi), Villacidro ore 10:00

Rientro previsto: ore 18:00 a Cagliari

Quota di partecipazione: € 15 con auto propria – € 10 bambini fino a 12 anni

Possibilità di passaggio in munibus



INFO e PRENOTAZIONI: Fabio Perria: Tel. 333 3557875 fa.perria@gmail.com

Facebook: Fabio Perria Guida Turistica



Equipaggiamento obbligatorio:

•scarpe da trekking

•zainetto

•scorta idrica (almeno 2l)

•pranzo al sacco

Consigliato:

•cappello

•vestiario di ricambio

•poncho impermeabile