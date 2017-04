Motoraduno per il 5° Anniversario del MotorClub Indipendentzia a Olbia

Martedì 25 aprile 2017 a Olbia c'è il motoraduno del Quinto anniversario del MotorClub Indipendentzia che apre ufficialmente la stagione dei motoraduni dei gruppi indipendenti della Sardegna

L'appuntamento è alle 10:00 in piazza Crispi per tutti i bikers con partenza per il motogiro alle 11:00 con un percorso prima per le vie cittadine di Olbia per poi proseguire sulla ss125 in direzione san Teodoro dove verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti dalla Gallura Custom Cycles .





Il MotorClub Indipendentzia invece organizza , sempre nella sede della Gallura custom, una zona street food attrezzata con tavoli gazebo, impianti birra alla spina, barbecue e musica del dj 999, per tutti coloro che vogliano festeggiare col MotorClub Indipendentzia il quinto anniversario .

Il MotorClub darà appuntamento poi il 21 maggio a Olbia nel parco Fausto noce per il motoraduno 'brillantina day' e il 22 Luglio a Olbia in piazza Crispi per la grande Motorfest motoraduno con kermesse musicale di varie band ed esposizioni varie di artisti locali.

Ricordiamo che Tutti gli eventi del MotorClub Indipendentzia sono con ingresso gratuito e aperto a tutti senza obbligo di iscrizione .