Festa del Lavoro in escursione nel Parco Geominerario dell'Argentiera

In occasione della Festa del Lavoro l’associazione CoNTEAS propone una visita guidata in un luogo simbolo del lavoro: il borgo minerario dell’Argentiera.

Accompagnati dalla guida, sarà possibile osservare splendide testimonianze di archeologia industriale, gli antichi ingressi delle miniere e conoscere la storia dell’attività della miniera e le funzioni a cui erano adibite alcune strutture tutt’ora osservabili.



L’escursione proseguirà all’interno del Parco Geominerario Storico ed Ambientale con un trekking lungo costa di livello E (privo di difficoltà tecniche), ripercorrendo sentieri e vecchie carraie utilizzate in passato dai minatori.

Terminata l’escursione sarà possibile trascorrere il resto della giornata in una delle spiagge dell’Argentiera o di Porto Palmas.



Si consiglia: adeguata scorta d’acqua; abbigliamento a strati; possibilmente scarpe da trekking; cappellino e crema solare; asciugamano per la spiaggia; pranzo al sacco (a cura dei partecipanti).

Luogo e orario di incontro: Sassari ore 8:45 parcheggio Ag. Entrate (Piandanna) oppure Argentiera ore 9:30 parcheggio ingresso paese (Via La Plata).