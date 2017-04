Tutto pronto in Gallura per il passaggio del Giro d'Italia del centenario

Ormai è cosa nota che la centesima edizione del Giro d'Italia, la più importante corsa a tappe italiana, passerà anche in Gallura. Scopriamo nel dettaglio la tappa olbiese.





Il percorso della tappa che toccherà la nostra città sarà: San Pantaleo SP73 - Cugnana - Viale Aldo Moro - Via Galvani - Via Fausto Noce - Basilica San Simplicio - Via San Simplicio - Via Vittorio Veneto - Cavalcavia - Rotonda ponte di ferro - Via Redipuglia





L'arrivo della tappa a Olbia sarà nel Lungomare di Via Redipuglia il 5 Maggio alle ore 16:45 - 17:30





Il 6 Maggio invece la tappa partirà da Olbia (Municipio Corso Umberto I) alle 11:40.