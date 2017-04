Transardinia in Quad con partenza da Olbia organizzato da Sardegna Fuori Traccia

Dal 26 Aprile fino al 1 Maggio 2017 vivi un'esperienza unica, transardinia Quad organizzato da Sardegna Fuori Traccia.



Un'avventura tanto selvaggia quanto affascinante! Unica, inimitabile e ricca di insidie, come una vera "Transardinia"!



Da Olbia a Cagliari in un unica soluzione, senza respiro, adrenalinica al punto giusto.



Gallura, Barbagia, Costa Verde, Dune di Piscinas, Sulcis Iglesiente,Cagliari.



Sei giorni da vivere attimo per attimo.

Scoprirai i sentieri più nascosti, gli angoli più remoti di mezza isola; Un solo obiettivo, arrivare, giorno dopo giorno, alla base la sera.