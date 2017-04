Primavera al Borgo 2017 di San Gregorio

Carissimi tutti, l'associazione Aggregorio in collaborazione con il Teatro del Sottosuolo vi invita a Primavera al borgo 2017 che avrà luogo nel borgo di San Gregorio, Sinnai.



Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 Abbiamo attivato la nostra rete di contatti tra artisti, espositori, gli abitanti e gli amici del borgo. Per noi esistono tanti motivi per fare anche quest'anno Primavera al borgo.

E' infatti una festa che si ripete annualmente solo grazie alla collaborazione di chi ci partecipa, dalla prima edizione sono aumentati notevolmente il numero di artisti coinvolti promotori di differenti ambiti artistici ( teatro, cinema, fotografia, pittura e musica), divenendo un appuntamento atteso da tanti amici del borgo, famiglie e curiosi.La festa non ha biglietto, grande attenzione viene posta nella scelta di cibo e bevande, oltre che nel non utilizzare stoviglie di plastica, è a tutti gli effetti un evento sostenibile.Stiamo facendo il possibile per mantenere anche quest'anno una Primavera al borgo e crescere non trascurando gli enormi sforzi fatti negli precedenti.Primavera al borgo 2017 è un evento che può essere sostenuto nel sito www.produzionidalbasso.it , donando un piccolo contributo.Se per curiosità, solidarietà, amicizia, vocazione artistica... o qualsiasi altro buon motivo siete anche voi per Primavera al borgo 2017, Potete candidarvi come collaboratori, mandarci un breve video a sostegno della campagna di crowdfunding, condividere il link sopra e fare una donazione.Qualsiasi contributo per noi è preziosissimo e permetterà di avere una Primavera 2017.Potete seguirci anche su facebook